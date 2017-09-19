تحت عنوان مشروع آس آش 2030

سوناطراك تحضر استراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2030

شرع مجمع سوناطراك في الإعداد لاستراتيجية جديدة في آفاق 2030، تحمل عنوان مشروع آس آش 2030 ، حسبما أعلن عنه الرئيس المدير العام للمجمع، عبد المومن ولد قدور برود الباقل بحاسي مسعود.

أوضح ولد قدور في تصريحات صحفية على هامش زيارة عمل لمحطة إنتاج الغاز برود الباقل، أنه أطلق مشروعا اسمه آس آش 2030، يتضمن استراتيجية سوناطراك على مدى 15 سنة ، مضيفا أن هذه الاستراتيجية الجديدة ستحدد ما سيكون عليه المجمع في المستقبل وكيف سيصل إلى ذلك وبأي وسائل وبأي تنظيم .

يعكف المجمع حاليا على دراسة تفاصيل هذه الخطة على الأمدين المتوسط والبعيد، وسيتم الكشف عن مضمونها فور الانتهاء من إعدادها، حسب المسؤول الأول في سوناطراك. وصرح بالقول نسعى من خلال هذه الخطة إلى معرفة إلى أين نتجه وهل سنكون شركة غازية، نفطية وهل سنقوم أيضا بإنتاج الطاقة الشمسية أم سنقوم بنشاطات أخرى، وسنحدد الرؤية ونطور الأهداف التي على أساسها سنقوم بتحديد الوسائل الضرورية لتنفيذها بغضون 2030 ، وفي السياق نفسه، أبدى الرئيس المدير العام نيته في القيام من الآن بتغييرات في طريقة عمل المجمع بقوله سوناطراك عازمة على تغيير طريقة عملها. الشعار الذي نطبقه حاليا هو قيادة التغيير . لابد من تغيير سلوك مؤسستنا ، يضيف ولد قدور.

أكد في هذا الإطار على أهمية تسيير وتحسين نوعية الموارد البشرية، قائلا سنحث العمال على الإبداع والإنتاج وعلى استخدام ذكائهم لفائدة المؤسسة، بدلا من الاعتماد على البيروقراطية والإدارة .

حسب ولد قدور، فإن هذا التوجه الجديد في تسيير الموارد البشرية بدأ يؤتي بثماره، لا سيما من خلال التقنية الحديثة التي توصل إليها مهندسون شباب من سوناطراك في محطة إنتاج الغاز برود الباقل، بغرض استرجاع كميات أكبر من الغاز المحروق.