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بهدف ترشيد الاستهلاك الغذائي الصحي للجزائريين

وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي

  19 سبتمبر 2017 - 19:48   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي

نظمت وزارة التجارة أمس بالشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوربي أمس، يوما دراسيا انطوت فعالياته تحت شعار  لنستهلك صحي  بقصر المعارض الدولي العاصمة بمشاركة عدة جهات وممثلو منظمات اقتصادية ومهنية وبحضور مدراء جهويين لوزارة التجارة ومنظمة حماية المستهلك والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وعدة أطباء وأخصائيي تغذية من أجل التحسيس ضد المبالغة في استهلاك مادتي السكر والملح والمواد الدسمة التي فاق استهلاكها كافة الخطوط الحمراء منهم طرف الجزائريين.

 

أطلقت وزارة التجارة بالتنسيق والشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع توأمة بينهما، يوما دراسيا تحسيسيا تحت شعار وعنوان  لنستهلك صحي  بهدف ترشيد الاستهلاك الغذائي للجزائريين، خاصة فيما يتعلق بمادتي السكر والملح والمواد الدسمة التي أقر وأكد عدد كبير من الخبراء والأطباء المشاركين باليوم الدراسي بخطرها وتهديدها الكبير لصحة الفرد عامة وصحة الجزائريين خاصة أن استهلاكهم لهذه المواد فاق وتخطى بكثير المستوى العالمي المحدد، كما قدم خلال هذا اليوم الدراسي عدة أطباء وأخصائيين غذائيين جاؤوا من مختلف دول العالم عدة تجارب ناجحة في محاربة الظاهرة الصحية السيئة المتعلقة بإدمان الشعوب لاستهلاك مادتي السكر والملح والمواد الدسمة بعدة دول أوروبية، على رأسها قرية بريطانية أين أجرت الباحثة والمختصة الغذائية  امي باتلامونت  تجربتها في محاربة الظاهرة التي تحدثت عنها بالتفصيل لأجل حذو حذوها في الجزائر.  انتهى اليوم الدراسي بإدراج عدة توصيات ومطالب جاء على رأسها النظر في إدراج ثقافة الاستهلاك الغذائي الصحي السليم ضمن المناهج الدراسية والتربوية للتلاميذ والطلاب، وتنظيم لقاءات أخرى بين المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وممثلي جمعية منتجي المشروبات الغازية والعصائر والفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، من أجل إعادة النظر والتقليل من كمية الملح والسكر والمواد الدسمة والدهنية المستعملة في تصنيع منتوجاتها التي توجه مباشرة إلى معدة الجزائريين مشكلة خطرا حتميا ومباشرا على السلامة الصحية لهم حسبما قدمه الدكتور  يبروري محمد  رئيس اللجنة المتعددة الوزارات للوقاية من الأمراض غير المعدية الذي أثبت أن ارتفاع نسبة انتشار عدة أمراض مزمنة أداء السكري وارتفاع الضغط الدموي وعدة أنواع سرطان يرجع سببه إلى الاستهلاك اللاعقلاني وغير الصحي لهذه المواد. ومن جهتها بادرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بتقديم ومضة إعلانية تحسيسية لمصالح وزارة التجارة من أجل نشرها في وسائل الإعلام المختلفة السمعية البصرية والسمعية الموجهة بدرجة أولى للأطفال وأوليائهم تحذرهم فيها من المخاطر الصحية الناتجة عن استهلاك هذه المواد.

  منيرة بن خوشة 

 

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