روسيا تبحث مع الجزائر توريد طائرات جديدة

أعلن وزير الطاقة الروسي، الرئيس المناوب للجنة الحكومية الروسية – الجزائرية المشتركة، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، عن اهتمام روسيا بتوريدات طائرات "سوخوي سوبرجت 100" و"أم أس 21" إلى الجزائر.

وقال نوفاك، خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة، إن "روسيا تهتم طبعا بتوريد الطائرات الوطنية الصنع إلى الجزائر، بما في ذلك "سوخوي سوبرجت" و"أم أس 21" في المستقبل. وتجري مناقشة هذه المسائل في إطار فريق العمل".

وأضاف نوفاك، بأنه بالإضافة إلى ذلك، يناقش فريق العمل المعني بالنقل في إطار اللجنة الحكومية، تنمية النقل البحري، وبناء السفن، وضمان أمن النقل، ومشاركة الشركات الروسية في تطوير هياكل البنية التحتية للنقل في الجزائر.

هذا وتعقد جلسة اللجنة المشتركة الروسية الجزائرية لشؤون التعاون الاقتصادي والتجاري في 18-20 أيلول/ سبتمبر بالجزائر، ويترأس الجانب الروسي فيها وزير الطاقة، ألكسندر نوفاك، أما الجانب الجزائري، فيترأسه وزير الطاقة الجزائري الجديد مصطفى قيطوني".

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، يشغل منصب الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية — الجزائرية المشتركة لشؤون التعاون الاقتصادي والعلمي التقني، وتعتبر هذه اللجنة آلية مفيدة لترويج الاتصالات متعددة الجوانب، وقد ساهمت في زيادة الفائدة الناتجة عن هذه الشراكة بشكل ملحوظ.