بعد مرحلة الجمود التي عرفتها مفاوضات تجسيد المشروع

بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية

إنتاج 75 ألف وحدة سنويا كمرحلة أولى لدعم السوق المحلية

يبدو أن الشركة الفرنسية للسيارات بيجو قد رضخت لكافة الشروط الجزائرية لبعث مشروع مصنعها بالجزائر، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة للسوق الوطنية للسيارات وتكوين كفاءات محلية وكذا المناولة بما يسمح برفع نسبة الإدماج وخفض قيمة فاتورة قطع غيار العلامة، الخطوة التي من شأنها إعطاء دفع قوي لصناعة السيارات بالبلاد والانتقال تدريجيا من مرحلة التركيب التي يُعاب عليها كثيرا إلى مرحلة التصنيع وإنتاج قطع غيار جزائرية الصنع.

استقبل نائب الرئيس التنفيذي لمجمع بيجو ، جون كريستوف كيمار، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أين تمحور اللقاء حول إعادة بعث مشروع تركيب السيارات لعلامة الأسد في الجزائر الذي عرف ركودا نوعا ما في الأشهر الماضية فيما جرت المفاوضات لبعثه في الجزائر، ليتم التركيز خلال نفس اللقاء وفق ما أوردته مصادر مطلعة على استيفاء الشركة الفرنسية للشروط الجزائرية سواء ما تعلق بالإدماج أوالتكوين أونقل التكنولوجيا وكذا المناولة التي ركز عليها الطرف الجزائري لتطوير نسبة الإدماج في أقل فترة ممكنة والانتقال من مرحلة التركيب للتصنيع جزئيا، حيث عرض الجانب الفرنسي كافة الجوانب المتصلة بالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. من جهته أكد الجانب الفرنسي على أن شركة بيجو تعتبر الجزائر من بين أهم الأسواق وأنها اعتمدت مشاريع استثمار في إفريقيا والشرق الأوسط وتجعل من إقامة مصنع بالجزائر أولوية من بين أولوياتها، الأمر الذي يجعل من الطرف الجزائري في مرحلة القوة للموافقة على تجسيد مشروع بيجو الذي تنتظر الشركة الموافقة عليه بعد أن تم وقف المفاوضات سابقا لعدم الاتفاق على شروط الجزائر، وبعد بعث المشروع في أقرب الآجال سيتم تركيب سيارة بيجو 301 ، بيجو 208 و سيتروان سي إليزي .

وكان مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة بيجو الفرنسية جون كريستوف كيمار قد أعلن أن مصنع بيجو في الجزائر، يقدر بـ75 ألف وحدة سنويا بما يسمح بتدعيم سوق السيارات الجزائرية مما يخفض من فاتورة استيرادها ومع تطوير شبكة مناولة مشتركة جزائرية - فرنسية تساهم فيها شركات فرنسية تابعة لمجموعة بيجو على غرار فوريسيا و فاليو ، مما يسمح برفع نسبة الإدماج محليا وإعطاء طابع صناعي للمشروع، حيث يرتقب أن تقيم هذه الشركات اتفاقيات شراكة للمناولة مع شركاء جزائريين وتصنيع قطع غيار العلامة محليا، الأمر الذي سيساهم في خفض أسعار السيارات تدريجيا وإقامة صناعة قوية تتجه مستقبلا نحو تصدير الفائض نحو السوق الإفريقية أولا.

ويضمن الشركاء الجزائريون شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية بي.أم.أو الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع كوندور بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية بروديفال بنسبة 15.5 في المائة، تهيئة المناخ المناسب لتطوير مجالات المناولة والاستفادة من تحويل التكنولوجية.

وقد وقّع الشركاء بروتوكول اتفاق في نوفمبر 2015 أدرج أهم الجوانب المتصلة بالمشروع، حيث يتضمّن المشروع الصناعي تركيبا بنسبة إدماج واسعة تصل إلى 40 في المائة، ثلاثة نماذج هي بيجو 301 و208، فضلا عن سيتروان سي إليزي ، على أن تتوسع تدريجيا نسبة الإدماج إلى حدود 50 و60 في المائة، مع متوسط إنتاج يقدّر بـ75 ألف وحدة، يرتفع إلى 120 ألف وحدة، حيث التزم الجانب الفرنسي بضمان توفير شركات مناولة فرنسية لدعم نسبة الإدماج وتوسيع دائرة نشاط المناولة في صناعة السيارات في الجزائر، سواء بصيغة الشراكة أو نظام التوكيل.

وكان مرتقبا أن يتم توقيع الاتفاق من قبل مانويل فالس في 2016 بالجزائر لكنه تأخر تجسيده بقرار من الطرف الجزائري لعدم حدوث التوافق على مختلف بنود الاتفاق المشترك بين البلدين.