شريط الاخبار
الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل... وجه جديد للمعارضة في البرلمان الجزائر تطلب من باريس سحبها من المنطقة الحمراء للوجهات السياحية هواوي لأعمال المستهلكين تدعم الابتكار في الشرق الأوسط مرموري يؤكد أن قطاع السياحة يساهم بـ2 بالمائة فقط من الدخل الوطني زطشي يرضخ لضغوطات ولد علي ويتجه لطرد ألكاراز ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا إشادة دولية بالتزام الجزائر بتطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام خبراء يطالبون بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري مباركي يكشف عن وجود 169 مؤسسة تكوينية في السياحة والفندقة انتهاء فترة التسجيلات الثانية الخاصة بالطلبة الجدد اليوم أمن تيزي وزو يؤكد فعالية مخطط تأمين موسم الاصطياف والدخول الاجتماعي لجنة تفتيش بخصوص ضياع الأمتعة بمطار هواري بومدين الجيش يستأصل شبكات دعم الإرهاب في الوسط الـ سينا ينظم ندوات للتعريف بمبادئ الدستور الخاصة بحقوق الإنسان شراكة جزائرية - بريطانية لتطوير إنتاج المحروقات النفط يرتفع إلى 55.90 دولارا واجتماع مرتقب لـ أوبك لتمديد خفض الإنتاج غيابات بالجملة للأساتذة الجدد تؤجل انطلاق الدروس إلى إشعار آخر وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات زطشي يتخطى حدوده ويؤكد أن ألكاراز خضرة فوق طعام وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل تحديد بداية العام الهجري يثير فتة في الحكومة! قيتوني يؤكد وجود 700 محطة كهرباء غير مطابقة للمقاييس عبر الوطن وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي كتل المعارضة تحاكم أويحيى والموالاة تدافع عن برنامج الرئيس سوناطراك تحضر استراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2030 194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018 منتدى الأمن يحتضن محاضرة حول مقومات نجاح تعاون أفريبول وزارة التعليم العالي تفرج عن رزنامة العطل الجامعية إعادة بعث 500 ألف وحدة سكنية بصيغة الـ أل بي أ كانت مجمّدة ولاية تلمسان تخصص 219 حافلة طاطا مهترئة للنقل المدرسي وزارة التعليم العالي تمنح فرصة ثانية للطلبة الجدد وتمدد فترة التسجيلات مدرجات فارغة والتسجيلات مستمرة بعد أسبوعين عن انطلاق الدراسة بالجامعات تأجيل قضية المحامي المشطوب عمارة محسن إلى 10 أكتوبر توقيف ثلاثة عناصر دعم للإرهاب بالمدية وبرج باجي مختار الأفافاس يكشف عن قائمته الترشيحية لانتخابات المجلس الولائي بتيزي وزو الوكالة الوطنية للتشغيل توفر 400 ألف منصب شغل خلال 2017 اللجوء إلى التمويل غير التقليدي تترتب عنه انعكاسات سلبية
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية

بعد مرحلة الجمود التي عرفتها مفاوضات تجسيد المشروع

بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية

  20 سبتمبر 2017 - 19:23   قرئ 65 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية

إنتاج 75 ألف وحدة سنويا كمرحلة أولى لدعم السوق المحلية

يبدو أن الشركة الفرنسية للسيارات  بيجو  قد رضخت لكافة الشروط الجزائرية لبعث مشروع مصنعها بالجزائر، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا المتطورة للسوق الوطنية للسيارات وتكوين كفاءات محلية وكذا المناولة بما يسمح برفع نسبة الإدماج وخفض قيمة فاتورة قطع غيار العلامة، الخطوة التي من شأنها إعطاء دفع قوي لصناعة السيارات بالبلاد والانتقال تدريجيا من مرحلة التركيب التي يُعاب عليها كثيرا إلى مرحلة التصنيع وإنتاج قطع غيار جزائرية الصنع.

 

استقبل نائب الرئيس التنفيذي لمجمع  بيجو ، جون كريستوف كيمار، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أين تمحور اللقاء حول إعادة بعث مشروع تركيب السيارات لعلامة  الأسد  في الجزائر الذي عرف ركودا نوعا ما في الأشهر الماضية فيما جرت المفاوضات لبعثه في الجزائر، ليتم التركيز خلال نفس اللقاء وفق ما أوردته مصادر مطلعة على استيفاء الشركة الفرنسية للشروط الجزائرية سواء ما تعلق بالإدماج أوالتكوين أونقل التكنولوجيا وكذا المناولة التي ركز عليها الطرف الجزائري لتطوير نسبة الإدماج في أقل فترة ممكنة والانتقال من مرحلة التركيب للتصنيع جزئيا، حيث عرض الجانب الفرنسي كافة الجوانب المتصلة بالشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط. من جهته أكد الجانب الفرنسي على أن شركة  بيجو  تعتبر الجزائر من بين أهم الأسواق وأنها اعتمدت مشاريع استثمار في إفريقيا والشرق الأوسط وتجعل من إقامة مصنع بالجزائر أولوية من بين أولوياتها، الأمر الذي يجعل من الطرف الجزائري في مرحلة القوة للموافقة على تجسيد مشروع  بيجو  الذي تنتظر الشركة الموافقة عليه بعد أن تم وقف المفاوضات سابقا لعدم الاتفاق على شروط الجزائر، وبعد بعث المشروع في أقرب الآجال سيتم تركيب سيارة  بيجو 301 ،  بيجو 208  و سيتروان سي إليزي .

 وكان مدير منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لمجموعة  بيجو  الفرنسية جون كريستوف كيمار قد أعلن أن مصنع بيجو في الجزائر، يقدر بـ75 ألف وحدة سنويا بما يسمح بتدعيم سوق السيارات الجزائرية مما يخفض من فاتورة استيرادها ومع تطوير شبكة مناولة مشتركة جزائرية - فرنسية تساهم فيها شركات فرنسية تابعة لمجموعة  بيجو  على غرار  فوريسيا  و فاليو ، مما يسمح برفع نسبة الإدماج محليا وإعطاء طابع صناعي للمشروع، حيث يرتقب أن تقيم هذه الشركات اتفاقيات شراكة للمناولة مع شركاء جزائريين وتصنيع قطع غيار العلامة محليا، الأمر الذي سيساهم في خفض أسعار السيارات تدريجيا وإقامة صناعة قوية تتجه مستقبلا نحو تصدير الفائض نحو السوق الإفريقية أولا.

 ويضمن الشركاء الجزائريون شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية بي.أم.أو الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع كوندور بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية بروديفال بنسبة 15.5 في المائة، تهيئة المناخ المناسب لتطوير مجالات المناولة والاستفادة من تحويل التكنولوجية.

وقد وقّع الشركاء بروتوكول اتفاق في نوفمبر 2015 أدرج أهم الجوانب المتصلة بالمشروع، حيث يتضمّن المشروع الصناعي تركيبا بنسبة إدماج واسعة تصل إلى 40 في المائة، ثلاثة نماذج هي  بيجو  301 و208، فضلا عن  سيتروان سي إليزي ، على أن تتوسع تدريجيا نسبة الإدماج إلى حدود 50 و60 في المائة، مع متوسط إنتاج يقدّر بـ75 ألف وحدة، يرتفع إلى 120 ألف وحدة، حيث التزم الجانب الفرنسي بضمان توفير شركات مناولة فرنسية لدعم نسبة الإدماج وتوسيع دائرة نشاط المناولة في صناعة السيارات في الجزائر، سواء بصيغة الشراكة أو نظام التوكيل. 

وكان مرتقبا أن يتم توقيع الاتفاق من قبل مانويل فالس في 2016 بالجزائر لكنه تأخر تجسيده بقرار من الطرف الجزائري لعدم حدوث التوافق على مختلف بنود الاتفاق المشترك بين البلدين.

مريم سلماوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات