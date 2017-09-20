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للتوقيع على اتفاقيات هامة بين البلدين في عدة مجالات

ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر

  20 سبتمبر 2017 - 19:24   قرئ 151 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر

روسيا مهتمة بيع طائرات  سوخوي سوبرجت  و أم سي 21  للجزائر

ينتظر أن يقوم رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف إلى الجزائر في العاشر أكتوبر القادم، لتقييم العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذا ابرام من اتفاقيات هامة في مجالات مختلفة على رأسها الفلاحة والصحة والتكنلوجيا والميكانيك والطيران وغيرها.

 

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، عن برمجة زيارة لرئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف إلى الجزائر في العاشر من أكتوبر القادم، وأضاف في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الطاقة مصطفى قيطوني ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، بعد افتتاح أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-الروسية، بالنادي الوطني للجيش في العاصمة، بان الاجتماع يكتسي أهمية كبيرة، حيث سيسمح بتعزيز العلاقات بين البلدين، مؤكدا استعداد الجزائر لتطوير وتفعيل الشراكة المبنية على المصالح المتبادلة، مشيرا إلى رغبة الجزائر في تطوير العلاقات مع روسيا في قطاعات المناجم والصحة والطاقة.

من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في كلمته خلال افتتاح اشغال اللجنة المشتركة إن الجزائر شريك استراتيجي هام بالنسبة لموسكو، مضيفا بان الاقتصاد الجزائري يمنح للمستثمرين الروس مزايا عديدة، كما نوه بنوعية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتي سجلت ارتفاع محسوسا، مشيرا إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وروسيا إلى 4 مليار دولار.

وأشار المسؤول الروسي إلى اهتمام البلدين بقطاع المناجم، حيث يجري التفاوض حول إمكانية إيفاد خبرا جزائريين في هذا المجال إلى روسيا، موضحا بان البلدين لهما مواقف متطابقة بشأن تطورات قطاع الطاقة، حيث يوجد تجانس للمواقف في المنتدى العالمي للدول المصدرة للغاز، وقال بان الجزائر وروسيا تلعبان دورا هاما لاستقرار أسعار النفط. وأكد الوزير الروسي، بان الدورة الثامنة للجنة المختلطة بين البلدين، تعد خطوة جديدة في طريق تعزيز التعاون الثنائي، وأعرب عن رغبة البلدين في تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجزائر وموسكو لتشمل كل المجالات. للتذكير عقدت الدورة السابعة للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني الجزائري-الروسي في جويلية 2015 بموسكو، وتوجت هذه الأخيرة بالتوقيع على محضر يتضمن عدة توصيات متعددة القطاعات ترمي الى تطوير وتوطيد العلاقات الثنائية، علما أن الجزائر وروسيا ترتبطان بشراكة استراتيجية أبرمت في أفريل2001 بموسكو.

ومن جهة أخرى أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اهتمام روسيا ببيع طائرات الركاب  سوخوي سوبرجت 100  و أم أس 21  إلى الجزائر، مشيرا إلى أنه تجري حاليا مناقشة هذه المسائل في إطار اللجنة المشتركة.

زين الدين زديغة

 

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