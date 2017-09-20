الافتتاح الرسمي للموسم السياحي الصحراوي سيكون مطلع أكتوبر

مرموري يؤكد أن قطاع السياحة يساهم بـ2 بالمائة فقط من الدخل الوطني

أوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية حسان مرموري أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لترقية السياحة بدليل أن الوثيقة الأساسية في مخطط عمل الحكومة تتضمن بندا خاصا بالسياحة، يرتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في ترقية الاستثمار بكل أبعاده، والثاني يتمحور في وجهة الجزائر عن طريق الترويج مع توفير الإمكانيات والمحور الأخير يتعلق بترقية منتجات الصناعات التقليدية التي لها علاقة مع ترقية السياحة وتطورها.

أشار حسان مرموري خلال استضافته أمس، في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى إلى أن السياحة تمثل نسبة تقارب 11 بالمائة من الدخل الإجمالي للدول، وفي الجزائر نسبتها 2 بالمائة وهي نسبة ضعيفة جدا، وسنسعى لرفعها مستقبلا وفقا للمخططات السياحية على مستوى كل الولايات حتى 2030.

بخصوص اقتراب موسم السياحة الصحراوية، أفاد حسان مرموري أن التحضيرات انطلقت منذ مدة -وبإشراك مجموعة من القطاعات- كاشفا عن الافتتاح الرسمي لهذا الموسم يومي الفاتح و2 أكتوبر المقبل بمدينة تمنراست، وبالمناسبة وجهت دعوات رسمية لبعض سفراء الدول التي تشمل على الأسواق التقليدية ولها علاقة مع السياحة الجزائرية، مشيرا إلى أنه هناك لجنة خاصة لتسهيل كل الإجراءات بالنسبة للسياح ولاسيما منح التأشيرة في ظرف قصير، كما أن المحيط السياحي مؤمن ويمكن استقطاب السياح من غير أوروبا كالصين.