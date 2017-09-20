من خلال توفير أحدث التقنيات المبتكرة

هواوي لأعمال المستهلكين تدعم الابتكار في الشرق الأوسط

ناقشت، مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، في فعالية إعلامية في إمارة دبي مستقبل الابتكار في منطقة الشرق الأوسط. وتأتي هذه الفعالية إثر نجاح معرض برلين للإلكترونيات الاستهلاكية إيفا برلين 2017 الذي أقيم في برلين بتاريخ 1 سبتمبر.

أدار الفعالية كل من السيدة غلوريشيونج، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين ؛ والسيد جين جياو، رئيس المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.وسلطت الفعالية الضوء على الابتكارات الرئيسية التي تطورها هواوي في قطاع الهواتف الذكية الاستهلاكية على المستويين الإقليمي والعالمي وعلى طموح هواوي في الارتقاء لمكانة العلامة الشهيرة في مجال التكنولوجيا.

ولمست السيدة غلوريشيونج، الرئيسة التنفيذية للتسويق لدى مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في مداخلتها تقديم إمكانات هائلة في أسواق الشرق الأوسط، كما اعتبت المتدخلة أن هواوي يعد أكبر المستثمرين في مجال الأبحاث والتطوير مؤكدة أن مجموعتها تركز على جمع أفضل الموارد الفكرية لتعزيز قدراتها على الابتكار. ويتمحور هذا الأمر حول ضمان استمرارنا بتقديم ابتكارات ذكية لتعزيز تجارب الهاتف المحمول لدى العملاء وتخطي تطلعاتهم في هذا السياقكما أوضحت المتحدثة أن المجموعة تامل في ان نكون جزءاً من أجندة الابتكار في المنطقة ، وتواصل ريادتها من خلال تقديم ابتكارات وتقنيات رائدة في القطاع الرقمي المتطور بصورة متسارعة في منطقة الشرق الأوسط.

وبدوره، سلط السيد كليمنت وونغ، رئيس قسم تسويق المنتجات العالمي لدى المجموعة، الضوء على رؤية الشركة لأقصى التطورات القادمة في قطاع الهواتف المحمولة، فضلاً عن تقديم شريحة المعالجة الأحدث كيرين 970 والقائمة على تكنولوجيا الذكاء الصنعي . ومن خلال الجمع بين قوة السحابة وسرعة واستجابة عمليات المعالجة التي توفرها تكنولوجيا الذكاء الصنعي ، أكدت هواوي أنها ستكشف النقاب عن سلسلة هواتف ميت 10 المزودة بشريحة المعالجة كيرين 970 خلال فعالية خاصة تستضيفها مدينة ميونخ الألمانية يوم 16 أكتوبر.

وقال السيد وونغ، إن هواوي تلتزم بتحويل هواتفها من مجرد هواتف ذكية إلى هواتف محمولة فائقة الذكاء من خلال بناء قدرات متكاملة تدعم التطوير المنسق لشرائح المعالجة والأجهزة والسحابة. مضيفا أن الهدف الأسمى للشركة يتمثل في توفير تجربة مستخدم أفضل بكثير. وتعتبر شريحة المعالجة كيرين 970 الأولى ضمن سلسلة من التطورات الجديدة التي ستوفر مزايا الذكاء الصنعي في أجهزتنا وتجعلها غير خاضعة لأطر المنافسة .

تجدر الإشارة إلى أن هواوي تحتل في الوقت الراهن المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث حجم المبيعات مع حصة سوقية تبلغ 13.8%. وبحسب تقرير النصف الأول لعام 2017 الذي أصدرته مؤسسة GFK.

وتحظى نجاحات هواوي بدعم استراتيجيتها التي تنسجم مع رؤية الشرق الأوسط لنمو الابتكار، وتعتبر العلامة بمثابة جهة مؤيدة وداعمة على الدوام للتطورات الثقافية والتكنولوجية في بلدان المنطقة. وتستثمر هواوي في بناء الشراكات مع أبرز الجهات الحكومية عبر المنطقة لدعم النمو في مجال الابتكار.