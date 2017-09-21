اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق النفط في جانفي

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة أن منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين للنفط لن يتخذوا قرارا قبل جانفي، بشأن ما إذا كانوا سيمددون اتفاقهم لخفض إنتاج الخام.

وينتهي اتفاق فيينا النفطي، الذي ينص على تقليص الإنتاج بـ1.8 مليون برميل من الخام يوميا، بحلول نهاية مارس/آذار 2018.

وقال نوفاك بعد أن سئل عن موعد اتخاذ قرار بشأن تمديد الاتفاق: "أعتقد أن يناير هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق".

وجاءت تصريحات الوزير الروسي بعد اجتماع في فيينا للجنة وزارية معنية بمراقبة اتفاق فيينا النفطي، والتي تضم دولا من داخل منظمة "أوبك" وخارجها وهي الكويت وفنزويلا والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان.

من جهته، قال وزير النفط الفنزويلي "إيولوخيو ديل بينو" إن المنتجين يقيمون جميع الخيارات في جهودهم الرامية لتقليص تخمة المعروض، بما في ذلك تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات.