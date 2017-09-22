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قارب لأول مرة عتبة 2 مليون سنتيم

ارتفاع جنوني لقيمة الأورو في السوق السوداء!

  22 سبتمبر 2017 - 18:03   قرئ 123 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع جنوني لقيمة الأورو في السوق السوداء!

   سجل سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة «الأورو» لأول مرة معدلات قياسية في السوق السوداء، أمس، حيث قارب في ظرف وجيز عتبة مليوني سنتيم لكل 100 أورو، توازيا مع التراجع التاريخي الذي يعرفه الدينار منذ بداية العام الجاري، وارتفاع الطلب عليه. 

قفزت قيمة العملة الأوروبية الموحدة، أمس، إلى سقف 19800 دينار جزائري لكل 100 أورو، في السوق السوداء بـ «السكوار» في العاصمة، بعد أن عرف خلال الأسابيع القليلة الماضية تراجعا ملحوظا، ليعاود الانتعاش من جديد بداية من منتصف الأسبوع الجاري، وتشهد ـ حسب مصادرنا ـ بعض العملات الأجنبية ندرة في سوق العملة الأكثر رواجا في منطقة الوسط لعدة عوامل، على غرار الأورو والدولار الأمريكي الذي عاود بدوره الارتفاع، بعد أن استقر لقرابة الشهر في حدود 16250 ألف دينار ليصل إلى 16650 دينار جزائري، وهو السيناريو نفسه الذي عرفته قيمة العملة البريطانية «الباوند» التي ارتفعت في فترة قصيرة بأكثر من 1000 دينار جزائري، بعد أن كانت تباع كل 100 «باوند» بـ 20400 دينار لتبلغ صبيحة أمس، 21500 دينار جزائري، وتوقعت مصادرنا تراجع أسعار «الأورو» في الفترة القادمة دون أن تكشف عن أسباب تذبذب قيمة العملات الأجنبية في السوق السوداء في الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاع الطلب عليها من طرف الجزائريين. يمكن ربط الارتفاع الجنوني للعملة الأوربية الموحدة في السوق السوداء بتدفق التجار الجزائريين على تركيا، بعد افتتاح موسم المبيعات الشتوية، علما أن آلاف هؤلاء يلبون كل احتياجاتهم من العملة الصعبة خارج إطار البنوك، حيث بدأ هؤلاء في تقديم طلبياتهم مباشرة بعد عيد الأضحى، بالإضافة إلى تجار السيارات المستوردة من أوروبا، الذين يقومون بدفع أسعار مركباتهم المستوردة بـ «الأورو» في فرنسا وألمانيا وإسبانيا أو بالدينار في الجزائر، على أن يحول المقابل إلى أوروبا عبر طرق عديدة. عرف الدينار الجزائري في الفترة الأخيرة انهيارا تاريخيا أمام بعض العملات الأجنبية، وشهد سعر صرف أمام الدولار الأمريكي تطورا متسارعا، حيث فقد في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 33 بالمائة من قيمته، حيث انتقل من 74 دينارا للدولار الواحد إلى 111 دينار. 

 زين الدين زديغة 

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