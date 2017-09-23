ارتفاع مستوى التضخم في الجزائر إلى قرابة 6 %

ارتفعت وتيرة التضخم في الجزائر إلى قرابة 6 % خلال شهر أوت 2017، حسب ما أعلنه الديوان الوطني للإحصائيات، وأضاف المصدر أن مستوى تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي، بلغ سقف 5.9 من المئة.

ويتم قياس التضخم السنوي خلال فترة 12 شهرا بداية من سبتمبر 2016 إلى غاية أوت 2017، وأفيد أنّ مؤشر قياس الأسعار لدى الاستهلاك خلال أوت 2017 مقارنة بجويلية 2017، ارتفع الى 1.8%، وفيما يتعلق بالمتغيرات الشهرية حسب المنتوجات، سجّلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بـ3.6 من المئة، مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية.

وارتفعت المنتجات الفلاحية الطازجة بـ7.5 من المئة، بالنظر الى ارتفاع اسعار عدة منتجات خاصة الفواكه + 21.6 % والخضر + 25.2 % ، وسُجلت انخفاضات الأسعار لبعض المواد خاصة اللحوم البيضاء -5.2 من المئة والأسماك – 2.3 من المئة.

من جانبها، شهدت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا بـ 0.1 من المئة، أما أسعار المنتجات المصنعة وكذا الخدمات، فسجلت ارتفاعا بـ + 0.3 من المئة، وحسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الأثاث والمفروشات المنزلية ارتفاعا شهريا بلغ + 1.2 من المئة، وعرفت أسعار المنتجات الصحية والنظافة الجسدية بـ + 0.9 من المئة، ومن جهتها، تميزت باقي السلع بتغيرات طفيفة في أسعارها أو بأسعار مستقرة.