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وسط تفاؤل خيم على السوق بعد اجتماع دول «أوبك» وخارجها بفيينا

النفط يقفز نحو 57 دولارا ومشاورات خفض الإنتاج في نوفمبر

  23 سبتمبر 2017 - 18:50   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
النفط يقفز نحو 57 دولارا ومشاورات خفض الإنتاج في نوفمبر

وزير الطاقة الروسي يتوقع تقرير وضعية السوق بمصداقية جانفي دفع اجتماع أعضاء «أوبك» والمنتجين خارجها المنعقد أول أمس، في فيينا أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا لمستوى فاق عتبة 65 دولارا للبرميل وهو السعر الذي لم تعرفه السوق النفطية منذ بداية 2017، والذي يخفف ارتفاعه إلى حدود 60 دولارا من حدة الأزمة الاقتصادية بالجزائر، على غرار عدة دول نفطية، وسط تفاؤل المنتجين حول تحسن مستوى أسعار السوق وعودتها إلى التوازن، ويأتي هذا التعافي عقب اجتماع دول «أوبك» والمنتجين المستقلين ليتقرر إرجاء مناقشات «أوبك» إلى شهر نوفمبر المقبل للتباحث حول تمديد تخفيضات جديدة للإنتاج مابعد مارس 2018.  

يبدو أن اجتماع الدول الأعضاء بمنظمة «أوبك» وغير الأعضاء الذي اتجهت إليه أنظار العالم، لا سيما الجزائر التي تمر بأزمة اقتصادية ومالية صعبة جراء تهاوي أسعار البترول، ساهم في تحسين أداء تعاملات السوق النفطية الدولية، بعد ارتفاع سعر برميل البرنت إلى 56.85 دولارا، بعد انحصاره لأزيد من 5 أشهر بين 53-48 دولارا لتحقق مكاسب جديدة أهمها امتصاص فائض العرض من النفط، بما يؤثر إيجابا على توازن السوق ويحقق استقرارا تدريجيا للأسعار. سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 1 بالمائة في تسوية التعاملات الأخيرة، وهي أعلى مستويات وصلت إليها في شهور، بعدما قال كبار منتجي الخام الذين اجتمعوا في فيينا إنهم قد ينتظرون إلى غاية جانفي المقبل، قبل اتخاذ قرار بشأن تمديد خفض الإنتاج بعد الربع الأول من العام القادم من عدمه. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بعد انتهاء اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول مع المنتجين المستقلين، «أعتقد أن جانفي هو أقرب موعد يمكننا فيه حقا أن نتحدث بمصداقية عن وضع السوق». وبالمقابل قال وزراء آخرون إن قرارا بشأن تمديد التخفيضات قد يتم اتخاذه في نوفمبر عندما تعقد المنظمة اجتماعها الرسمي التالي، وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت بما يعادل 0.8 بالمائة في التسوية،حيث وصل سعره إلى 56.86 دولارا للبرميل وهو مستوى يقل سنتا واحدا عن الأعلى خلال الجلسة، والذي كان أيضا الأعلى منذ مارس،  فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في تسوية العقود الآجلة 11 سنتا أي بـ 0.2 بالمائة، حيث وصل إلى 50.66 دولارا للبرميل. وحقق برنت مكاسب بلغت 2.2 بالمائة أسبوعيا، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بـ 1.5 بالمائة. وزادت أسعار النفط أكثر من 15 بالمائة في 3 أشهر، مما يشير إلى أن اتفاق «أوبك» القاضي بخفض إنتاج النفط بواقع 1.8 مليون برميل يوميا قلص فائض المعروض عالميا، وساعد عامل زيادة الطلب على إحداث توازن في السوق البترولية. ومن جهته أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أول أمس، بفيينا عقب اختتام أشغال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في «أوبك»، أن المناقشات المتعلقة بتجديد اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة القاضي بخفض إنتاج البترول الممتد إلى ما بعد مارس 2018 أجلت إلى شهر نوفمبر. وأوضح قيطوني أن الأمور بخير لأن البلدان احترمت الحصص بنسبة 116 بالمائة، مشيرا إلى تطرقها إلى إمكانية تجديد الاتفاق بعد مارس 2018، مذكرا بأنه ستتم مناقشة الاقتراحات في شهر نوفمبر المقبل حسب تطور سوق البترول، مجددا التزام الجزائر باحترام الحصة المحددة في إطار الاتفاق وكذا بتقريب وجهات نظر البلدان المنتجة حينما يكون هناك اختلاف بغية الوصول إلى الحلول. ومن المنتظر أن ينعقد اجتماع اللجنة المشتركة في الـ من 29 نوفمبر بفيينا عشية الاجتماع العادي الـ 173 لوزراء الدول الأعضاء في «أوبك». 

مريم سلماوي 

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