من أجل دعم إنتاج مواد البناء والخدمات

70 مؤسسة جزائرية وأجنبية تشارك في الصالون الدولي للبناء والتسيير الحضري بوهران

ستشارك 70 مؤسسة جزائرية وأجنبية في فعاليات الطبعة الثامنة للصالون الدولي للبناء والتسيير الحضري من 9 إلى 12 أكتوبر القادم بمركز الاتفاقيات «محمد بن أحمد» لوهران، الذي يهدف إلى دعم الشركات الجزائرية المختصة في إنتاج مواد البناء والخدمات.

يوجد من بين هذه الشركات نحو 10 شركات أجنبية من كل من إيطاليا، فرنسا، إسبانيا وتونس، إلى جانب الشركات الجزائرية وخبراء في هذا المجال، كما سيجمع الصالون مؤسسات تنشط في عدة مجالات، على غرار الأشغال الكبرى والتزيين والنجارة والتأثيث الحضري والإنارة العمومية والإشارات الحضرية والمساحات الخضراء والطاقة وغيرها. سيكون هذا الحدث «فضاء هاما» للعارضين الجزائريين لإظهار مهاراتهم بهذا القطاع الاستراتيجي من جهة وتعزيز هذه المهارات، من خلال الاحتكاك واللقاءات الثنائية مع الشركات الأجنبية التي تمتلك معايير عالمية من جهة أخرى. يكمن الهدف الأساسي من هذا الصالون الذي يدوم أربعة أيام في دعم الشركات الجزائرية المختصة في إنتاج مواد البناء والخدمات المتصلة، من أجل تمكينها من تطوير أنشطتها على المدى الطويل وتطوير وتشجيع المنتج الوطني في مجال البناء والتسيير الحضري، بغية مساعدة الشركات على بيع وتصدير منتجاتها كما أشير إليه. «سونلغاز» مهددة بالإفلاس أفاد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز محمد عرقاب، بأن المؤسسة تواجه الإفلاس ولم تعد تستطيع الاستمرار في العمل، وقال في مداخلة له عبر التلفزيون العمومي، «الأمر الذي أحدث ضغطا علينا هو مستحقاتنا عند زبائننا، الرقم أصبح مخيفا كثيرا وبلغ 75 مليار دينار .. الأمر أصبح غير معقول ونتجه نحو الإفلاس». وتشير الأرقام التي قدمتها الشركة إلى أن إجمالي ديونها بلغ 75 مليار دينار، منها 32 مليار دينار مستحقات منزلية، و30 مليار دينار ديون المؤسسات العامة والخاصة، في حين بلغت قيمة ضياع الكهرباء 3 ملايير دينار. وكلاء السيارت مستاؤون نبهت جمعية وكلاء ومصنعي السيارات في رسالة إلى وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إلى الوضعية الصعبة التي يعيشها نشاط قطاع السيارات، مؤكدة أن آلاف مناصب الشغل مهددة بالضياع على المدى المنظور، خاصة مع توقيف رخص الاستيراد وغياب البدائل، حيث أشارت الجمعية إلى الوضعية الكارثية التي يعيشها قطاع السيارات والغموض السائد، لا سيما بعد التصريح الذي أدلى به وزير التجارة محمد بن مرادي، الذي أكد من خلاله على عدم الفصل في نظام حصص استيراد السيارات، وهو ما يعني سنة بيضاء بالنسبة لعاملي القطاع.

وكالة بنكية جديدة لـ «سوسيتي جنرال»

أعلن البنك الفرنسي عن افتتاح وكالة جديدة «سوسيتي جنرال الجزائر تيارت» خلال حفل حضره وفد من الإدارة العامة على رأسها إيريك ورمسر رئيس مجلس المديرين وموظفي الوكالة وكذا مجموعة تضم 20 ضيفا، من بينهم ممثلو السلطات المحلية، زبائن البنك، ومستثمرون من المنطقة. وتتشكل هذه الوكالة الجديدة الواقع مقرها في شارع 1 نوفمبر بتيارت من فريق متمرن على تسويق منتجات سوسيتي جنرال الجزائر وعلى جودة الخدمة، من أجل إعداد أفضل للترحيب والإعلام وخدمة الزبون لدى وصوله إلى الوكالة والاستجابة بشكل فعال لتطلعاته واحتياجاته.

ياسمين بوعلي