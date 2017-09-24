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منع الاستيراد وتدهور العملة يلهبان أسعار المواد المستوردة

اتحاد التجار يقدّر الزيادات بين 10 و15 بالمائة

  24 سبتمبر 2017 - 18:59   قرئ 68 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
اتحاد التجار يقدّر الزيادات بين 10 و15 بالمائة

أكد الطاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن متوسط ارتفاع أسعار المنتوجات المستوردة تراوحت بين 10 و15 بالمائة خلال هذه الأيام.

أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريح لـ  المحور اليومي ، سبب ارتفاع الأسعار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتقليص من فاتورة الاستيراد بمنع استيراد 20 منتوجا، وكذا عدم مواكبة هذه الإجراءات مع زيادة الإنتاج وهذا انعكس على زيادة ارتفاع الأسعار، وأضاف المتحدث ذاته، أنه بين المنتوجات التي عرفت ارتفاعا في أسعارها هي مواد التجميل، الشوكولاطة والمايونيز والخردل وغيرها من المنتوجات الغذائية الأخرى، فيما اعتبر السبب الثاني الذي كان وراء ارتفاع أسعار هذه المنتوجات المستوردة انهيار قيمة الدينار. ودعا بولنوار إلى زيادة الإنتاج من طرف مؤسساتنا لمواجهة الطلب، من أجل خفض أسعارها، بالإضافة إلى ضرورة القضاء على الأسواق الموازية، ولتتمكن الحكومة من وضع برامج ومخططات لتنمية الاقتصاد الوطني، الاهتمام بالمواد الأولية غير المستغلة ووضع مخطط وطني لاستغلال الأراضي الزراعية.

وفي الوقت ذاته، أرجع عبد العزير أيت عبد الرحمان مدير عام تنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة، أمس، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة ارتفاع الأسعار إلى خضوع السوق لقانون لعرض والطلب.

للتذكير، فإن قانون المالية لـ 2017 توقع نسبة تضخم في حدود 4 بالمائة، فيما وردت تقارير تتعلق بالمتغيرات الشهرية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعا بـ 6ر3 بالمائة مدفوعة، خاصة بارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة.

ارتفعت المنتجات الفلاحية الطازجة بـ 5،7 بالمائة، نظرا إلى ارتفاع أسعار عدة منتجات، خاصة الفواكه بزيادة تقدر بـ 6، 21 بالمائة والخضر بزيادة 2، 25 بالمائة، بينما سجلت انخفاضات في الأسعار لبعض المواد خاصة اللحوم البيضاء أي أقل من 2ر5 بالمائة والأسماك بأقل من 3،2 بالمائة، من جانبها سجلت أسعار المنتجات الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا بـ 1،0 بالمائة، أما أسعار المنتجات المصنعة وكذا الخدمات، فقد سجلت ارتفاعا بـ 3ر0 بالمائة.

حسب فئات السلع والخدمات، سجلت أسعار الأثاث والمفروشات المنزلية ارتفاعا شهريا بلغ2،1 بالمائة وأسعار المنتجات الصحية والنظافة الجسدية بـ 9 ،0 بالمائة، فيما تميزت باقي السلع بتغيرات طفيفة في أسعارها أو بأسعار مستقرة.

يرتقب انعكاس الزيادة على القيمة المضافة خلال بداية الفاتج جانفي القادم، الذي سيكون بنسبة 2 بالمائة بالنسبة للمنتجات غير المعفاة، وعلى سبيل المثال فإن كيسا بوزن 500 غرام من العجائن الغذائية سيرتفع سعره من 50 إلى 51 دينارا، وكذا قارورة سائل تنظيف الأواني سيرتفع سعرها من 120 إلى 122 دينار.

ياسمين بوعلي

 

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