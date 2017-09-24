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بسبب الاستيراد، فائض النقود بالسوق الوطنية وضعف الإنتاج

التهاب مرتقب في أسعار العقار، العملة الصعبة والذهب خلال 2018

  24 سبتمبر 2017 - 19:03   قرئ 75 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
التهاب مرتقب في أسعار العقار، العملة الصعبة والذهب خلال 2018

خبراء مالية:  نسبة التضخم ستتراوح بين 5 و8 بالمائة 

 

من المرتقب أن تسجل بورصة العقار والسكن وكذا الذهب والعملة الصعبة السنة المقبلة التهابا في الأسعار، بما يؤثر على نسبة التضخم لتتراوح بين 5 و8 بالمائة السنة المقبلة، فيما أرجعه خبراء المالية إلى فائض الأموال الموجودة بالسوق، وهو ما يرفع نسبة الطلب على هذه المنتجات والسلع في ظل ضعف الإنتاج، مقابل انخفاض في قيمة الدينار واستمرار استيراد معظم المنتجات الأساسية للسوق الوطنية.

توقع الخبير في الشؤون المالية امحمد حميدوش في تصريح لـ  المحور اليومي ، ارتفاع تصل نسبته إلى حدود 8 بالمائة السنة المقبلة، لتظل منحصرة مابين 5-8 بالمائة، موضحا تأثرها بالارتفاع المرتقب في بورصة مختلف القطاعات والمجالات، على غرار العقار الذي من المنتظر أن يعرف التهابا رهيبا في أسعاره، سواء فيما تعلق بالإيجار أو شراء أراضي، فضلا عن شراء السكنات -حسب الخبير ذاته-، إضافة إلى ذلك ارتفاع منتظر في أسعار المعدن الأصفر  الذهب  وكذا العملة الصعبة مقابل انخفاض في قيمة العملة الوطنية، في إشارة منه إلى قرار الحكومة في طبع البنك المركزي لمزيد من النقود للسوق الوطنية لشراء سندات الخزينة العمومية التي تندرج في إطار التمويل غير التقليدي للاقتصاد الوطني.

في السياق ذاته، أرجع محدثنا توقعاته إلى أن الاقتصاد الوطني يرتكز على 50 بالمائة من قطاع الخدمات، حيث يؤثر التراكم في الكتلة النقدية على قطاع الخدمات.

مريم سلماوي

 

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