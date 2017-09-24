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100 أورو مقابل بـ 20 ألف دينار في قسنطينة، العلمة وعين مليلة

ارتفاعات قياسية في سعر صرف العملات الأجنبية بولايات الشرق

  24 سبتمبر 2017 - 19:14   قرئ 85 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاعات قياسية في سعر صرف العملات الأجنبية بولايات الشرق

يتواصل السقوط الحر لقيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية وفي مقدمتها الأورو والدولار، بعدما وصل في اليومين الأخيرين سعر صرف الأورو بالأسواق الموازية في ولايات شرق البلاد إلى مستويات قياسية، وأصبح يتم تداول ورقة الـ 100 أورو مقابل قرابة الـ 20 ألف دينار جزائري، في حين يتم تحويل ورقة 100 دولار أمريكي مقابل 16700 دينار، أما سعر تداول ورقة 100 دولار كندي، فقد لامس عتبة الـ 13 ألف دينار جزائري، ليبقى الجنيه الاسترليني محافظا على ريادته، بعد أن وصل تداوله إلى عتبة الـ 21700 مقابل 100 جنيه استرليني .

في جولة خفيفة بنقاط تداول العملات الأجنبية في مدينة قسنطينة، خاصة في سوق  رحبة الجمال  قبالة المسرح الجهوي، فقد وقفنا على حقيقة الارتفاع القياسي لسعر صرف ورقة الـ 100 أورو، حيث أكد لنا أحد التجار ممّن لهم باع كبير في تجارة العملة، أنه لم يلمس منذ طرح عملة  الأورو  بداية الألفية ارتفاعا مثل الذي تعرفه التعاملات هاته الأيام، مفيدا أن سعر 100 أورو لامس أمس، بقسنطينة عتبة الـ 20 ألف دينار، وهو الأمر نفسه بمدينة عين مليلة التي تعرف نشاطا كبيرا بسوق تداول العملات، حيث وصل السعر إلى حدود 19800 دينار، والمبلغ نفسه بلغه سعر صرف الورقة ذاتها بمدينة العملة في ولاية سطيف أيضا، كما بلغ سعر تداول العملات الأجنبية أرقاما قياسية في الأسواق الموازية بمدينة عنابة، حيث جاوز سعر المائة أورو 19 ألف دينار جزائري، وفي جولة استطلاعية لجريدة  المحور اليومي  بشارع ابن خلدون الذي يعرف انتشارا كبيرا لشباب يحترفون ترويج العملات الأجنبية، سجلت ارتفاعا في سعر الأورو في مقابل انهيار كبير للدينار الجزائري، إذ بلغ سعر ورقة 100 أورو في السوق الموازية 19500 دينار، فيما وصل سعر صرف ورقة 100 دولار أمريكي حدود الـ 16800 دينار عند البيع و16600 دينار عند الشراء، أما الدولار الكندي فبلغ سعر ورقة 100 دولار كندي عند البيع 13400 عند البيع و13200 عند الشراء، أما 100 دينار تونسي فبلغ سعرها 660 عند البيع و650 عند الشراء، وأرجع باعة  الدوفيز  ممن التقينا بهم سبب ارتفاع العملة الأجنبية في السوق الموازية إلى الطلب الذي بات أكثر من العرض، إضافة إلى غياب مكاتب صرف معتمدة ورسمية.

كريم . ك

 

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