توسيع قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد

كشف وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الاثنين بالجزائر أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بملف رخص الاستيراد تعمل على توسيع قائمة المواد الخاضعة لرخص الاستيراد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الوزير على هامش جلسة لمناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة اليوم الاثنين أن "اللجنة الوزارية المشتركة تعمل على دراسة و توسيع قائمة المواد المعنية برخص الاستيراد" على أن يتم الكشف عن هذه القائمة في المستقبل.

و بخصوص ملف رخص استيراد السيارات قال الوزير أنه" لم يتم الفصل حاليا في هذا الملف".