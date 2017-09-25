المدير العام لشركة الجاد الفرنسية جوهاكيم بروكل لـ المحور اليومي :

الجزائريون يستهلكون 2,5 مليار لتر من المشروبات الغازية و200 مليون لتر من الجعة

الجزائر تتفوق على المغرب في استهلاك المشروبات الكحولية

أوضحت جوهاكيم بروكل المدير العام لشركة الجاد الفرنسية أحد فروع مجمع كاستل العالمي الرائد في مجال إنتاج المشروبات الغازية والطاقوية والجعة ومختلف أنواع الخمور في حوار خص به المحور اليومي ، أن كمية استهلاك الجزائريين للمشروبات الغازية المنتجة فقط من طرف مصانعهم تفوق المليار و500 مليون لتر سنويا، أما كمية الجعة البيرة فتفوق كمية استهلاكها هي الأخرى 200 مليون لتر سنويا %40 منها من إنتاجها و20 % تستوردها و40 % من طرف هنكل ، مما جعلها تحتل الصدارة في دول المغرب الكبير وتتفوق على جارتها المغرب المعروفة التي تعرف بتوافد الملايين من السياح إلى أراضيها سنويا.

ت كم يبلغ رأسمال المجمع ولمن تعود ملكيته؟

حدد رأسمال المجمع بأكثر من مليار دولار وهو مسيّر بدوره من طرف شركة كافيست نيكولا منذ سنة 1988 التي تمتلك سلسلة لأكبر مصانع من أجود أنواع الخمر بكل من فرنسا، تونس، المغرب، إثيوبيا وعدة دول أخرى حول العالم، كما تعود ملكية المجمع الضخم إلى رجل الأعمال الفرنسي بيار كاستل البالغ من العمر 90 سنة، الذي ما زال يتمتع بصحة جيدة ولاحظت ذلك عند زيارتي له أمس.

ت كم تبلغ نسبة استهلاك الجزائريين للمشروبات الغازية والطاقوية سنويا؟

تتعدى كمية استهلاك الجزائريين للمشروبات الغازية والطاقوية مما ينتجه مجمع كاستل المليار و500 مليون لتر و200 مليون لتر من الجعة البيرة في العام، مما جعل الجزائر تحتل الصدارة في دول المغرب العربي وتتفوق على جارتها المغرب المعروفة بتوافد الملايين من السياح إلي أراضيها سنويا.

تت ما هي نسبة إنتاج كل مصنع سنويا؟

أنتج مصنع العاصمة وهو المختص في إنتاج كوكا كولا ومشروب اكس اكس ال وباكس اكس ال الطاقوي أكثر من 200 مليون لتر سنويا ومصنعي وهران، فينتج الأول الخاص بـ البيرة 40 مليون لتر سنويا والثاني لإنتاج المشروبات الغازية كوكا كولا فانتا سبرايت ما يفوق 110 مليون لتر ومصنع عنابة 42 مليون لتر جعة بيرة ، أما أكبر مصانع كستل بالجزائر الموجود بسكيكدة فينتج ما يتخطى الـ 160 مليون من المشروبات الغازية والطاقوية.

ما هو عدد المصانع التي توفرونها للجزائريين؟

ساهمت هذه المصانع الخمسة في خلق 1700 منصب شغل بالجزائر، 9 منها فقط من جنسيات أخرى، كجنسيتي الألمانية وغيري من إسبان وفرنسيين.

ما هو سر اختلاف ذوق كوكا كولا من بلد لآخر وهل يرجع إلى تغيير في مكونات الوصفة الحقيقية؟

يستحيل أن تتغير مكونات الوصفة الحقيقية لهذا المشروب كون الثبات والسرية والغموض هي أهم ما يميز الماركة منذ أكثر من 131 سنة والسبب الحقيقي لاختلاف الذوق يعود لاختلاف نسبة التركيز فقط.

ت هل هناك احتمال لعب عنصر الماء دورا آخر في تغيير الذوق؟

حقيقة تختلف المياه وعناصرها المعدنية وتركيبها من بلد لأخر ويمكن أن يؤثر ذلك على ذوق أي مشروب، لكن لأجيب على هذا السؤال يستحسن أن نتوجه إلى المخبر الخاص في المصنع الذي كنا موجودين به وهو مخبر مختص بمعالجة المياه قبل إضافتها للمشروب، وبالتالي يصبح هذا الاحتمال غير ممكن.

ت هل ترتفع نسبة السكر في كوكا كولا الجزائر وباقي المشروبات التي ينتجها مجمع كاستل عن نظيرتها في باقي دول العالم كفرنسا وأمريكا؟

لا يمكن نفي احتواء كوكا كولا الجزائر وباقي المشروبات التي ينتجها مجمع كاستل على أعلى نسب السكر مقارنة بباقي الدول كفرنسا وأمريكا وعدة دول أوروبية وعربية أخرى، كما أن المجمع يضع النسب الحقيقية للسكريات التي يحتويها المشروب في جدول خاص ببعض المركبات والنسب الحقيقية لها.