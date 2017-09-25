المحور اليومي تستطلع أحوال السوق وتكشف عن أسعار المواد المستوردة

التهاب جنوني في أسعار الكماليات من مايونيز، تونة ومكسرات وزيادات بين 20 و35 بالمائة

شكولاطة ميلكا بـ 200 دينار وعلبة مايونيز بـ 280 دينار والتونة بـ 75 دينارا

المتجول في محلات بيع التجزئة للمواد الغذائية وكذا نقاط بيع الحلويات ومستلزماتها، يلاحظ الارتفاع الجنوني في أسعار مختلف المواد الغذائية المستوردة، خاصة الكمالية منها، على غرار المايونيز والكاتشاب، التونة وكذا المكسرات بشكل ملفت، أضف إلى ذلك شكولاطة لاتشيشي التي إذا بحثت محلا بمحل عنها لن تجد إلا كمية جد محتشمة من علامة ميلكا ، وإن توفرت، فإن أسعارها وصلت إلى 200 دج للعلبة الواحدة.

التونة، المايونيز والكاتشاب، الذرة والفواكه المعلبة والمصبرة، إضافة إلى الشكولاطة مواد غذائية تصنف في خانة الكماليات منعت الحكومة استيرادها جويلية المنصرم، إلا أن رخص استيراد المنتجات السالف ذكرها قبل هذا التاريخ ضمنت وفرتها في السوق الوطنية لأشهر عديدة، لكن الكميات بدأت.

في الوقت الذي من المفترض أن يتم وضع تخفيضات لأسعار هذه المنتجات لاقتراب انتهاء صلاحيتها في الأشهر الثلاثة من 2017، ومنها ما ستنتهي صلاحيتها السنة المقبلة، ينتهز بعض التجار الفرصة لإلهاب أسعارها بندرة مختلف المواد، على غرار الشكولاطة المستوردة التي تبحث عنها في محلات عديدة لتجد علبة واحدة من علامة ميلكا ، باعتبارها النوع الأكثر استهلاكا والأرخص ثمنا مقارنة بالعلامات الفاخرة الأخرى.

باي باي شكولاطة لاتشيشي وبميلكا متوفرة بكميات محتشمة بـ 200 دج

يبدو أن الشكولاطة الفاخرة بمختلف أنواعها من غالاكسي ، فيريرو روشي وبميلكا ، إضافة إلى مارسي وغيرها من أنواع عديدة، والتي يقتنيها ويستهلك أفخم أنواعها الطبقة الغنية، تعرف ندرة حادة في السوق ولن تصبح متاحة في السنة المقبلة إلا لمن يُعرفون بـ لاتشيشي ، وهو ما لمسناه خلال تجولنا في عدد من المراكز التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية وكذا محلات بيع الجملة بجسر قسنطينة، بحثا عن الشكولاطة المستوردة الفاخرة بمختلف أنواعها، فقد أكد عدد من التجار في حديثهم لـ المحور اليومي أن الشكولاطة المستوردة تقلص حجمها في سوق الجملة، نظرا لإدراجها ضمن الكماليات الممنوع استيرادها، مضيفين بقولهم الشكولاطة متوفرة في السوق، لكن بكميات محتشمة، على غرار ميلكا التي ارتفع سعرها إلى 160 دج للعلبة الواحدة بسوق الجملة، والأنواع الفخمة غير موجودة تماما .

اللوز والفستق وغيرها من المكسرات متوفرة بالأسواق والأسعار خيالية

لم تسلم المكسرات هي الأخرى من حمى التهاب الأسعار، فلدى مقابلتنا للمدعو ع. ج صاحب محل لبيع مستلزمات الحلويات، استغربنا من ارتفاع أسعار المكسرات رغم وقف استيرادها مؤخرا، فأكد محدثنا أن سعر الكيلوغرام الواحد من اللوز الأكثر إقبالا من طرف الجزائريين الذي يعد أساس الحلويات الجزائرية التقليدية الأصلية ارتفع مؤخرا من 1200 دج إلى 1650 دج، إضافة إلى ذلك مادة الجوز التي عرفت ارتفاعا في سعر 1 كلغ إلى 1800 دج، فيما سجل سعر الكيلوغرام الواحد من الفستق بسوق الجملة مابين 2800-2700 دج، بما يعني أن سعر بيعه في سوق التجزئة يفوق 3000 دج، ليصبح من بين المكسرات الأعلى سعرا ولا تستطيع العائلات البسيطة ومتوسطة الدخل اقتناءه واستهلاكه.

زيادات بين 20 و30 بالمائة في سعر المايونيز، الكاتشاب وحليب الغبرة

بعدها انتقلنا إلى محلات بيع مختلف أنواع المواد الاستهلاكية سوبيرات ، للوقوف على مدى وفرة المنتجات المستوردة من عدمها، فضلا عن أسعارها خاصة التي تصنف في خانة الكماليات في ظل وقف الوزير الأول السابق عبد المجيد تبون خلال شهر جويلية الماضي استيراد المنتجات والمواد غير الأساسية والضرورية للجزائريين، ولاحظنا ارتفاعا رهيبا في الأسعار تراوحت نسبته مابين 20 و35 بالمائة، حيث قدر سعر علبة مايونيز بسعة 475 غ بـ 280 دج، بعدما كانت تُباع بـ 240 دج مؤخرا وعلبة 300 غ ارتفعت إلى 110 دج بدلا من سعر 90 دج القديم، فيما قدر علبة ذات سعة 750 غ من التونة المستوردة من صنع تايلاندا بـ 750 دج، بعدما كان يُباع في سوق الجملة بـ 630 دج، أما عن صلصة الخس المستوردة هي الأخرى لعلبة ذات سعة 500 غ قدر سعرها بـ 230 دج. وفي حال قارناها مع المنتج المحلي الصنع خاصة المايونيز والكاتشاب الذي يتم عرضه أمام المنتج المستورد لمنح المستهلك أو الزبون فرصة الاختيار وشراء السلعة التي توافق قدرته الشرائية، نجد أن السعر تراجع بنحو 45 بالمائة للكمية نفسها لتبلغ علبة 380 غ بـ 160 دج فقط، حيث استفسرنا عن سبب التهاب أسعار هذه المنتجات، ليؤكد لنا البائع بأنها عرفت مؤخرا زيادة من طرف تجار سوق الجملة بالسمار دون أي مبررات تُذكر، ليعبر لنا وقتها أحد الزبائن عن رأيه حيال اختياره المنتوج المصنوع في الخارج على المصنوع في السوق المحلية والذي يعود إلى الجودة والنوعية التي تتميز بها المنتجات الأجنبية والدقة في ضبط كمية المواد الغذائية المستخدمة، فضلا عن الذوق والنكهة الخاصة، الأمر الذي يجعل أغلبية الجزائريين يختارون المنتج المستورد وبسعر مرتفع مقارنة بالمحلي، كما أضاف محدثنا قائلا اللي عجبك رخسوا يروح نصو . ونحن نتجول بين أروقة المحل عرجنا إلى رواق منتجات الحليب وبالتحديد غبرة الحليب اللحظة المستوردة التي تعد من بين المنتجات الأكثر استهلاكا من طرف الجزائريين، فقد سجلت ارتفاعا مؤخرا من سعر 300 دج لـ 450 غ أي رطل إلى سعر 360 دج، وهو ما يؤكد أن أغلب المواد الغذائية المستوردة زادت أسعارها وبنسبة غير معقولة، مع العلم أن منظمة الغذاء العالمية فاو أكدت استقرار أسعار المنتجات الغذائية في السوق الدولية وقت استيراد أغلب المنتجات مطلع السنة الجارية.

1 كلغ من جبن شيدار بـ 2000 دج وحليب الأطفال المستورد يرتفع مجددا

من جهتها سجلت أسعار الأجبان المستوردة ارتفاعا، على غرار شيدار الجبن الأكثر شيوعا واستهلاكا من طرف المواطنين خاصة محلات البيتزا، ليفوق سعر الكيلوغرام الواحد من هذا النوع حدود 2000 دج أي 200 ألف سنتيم، والذين يستهلكون شيدار ذا النوعية الثانية فيقدر الكيلوغرام الواحد

بـ 1600 دج، ليؤكد لنا تجار المواد الغذائية أن عملية البيع ما زالت مستمرة إلا أن الأسعار في ارتفاع مستمر.

فيما يتعلق بحليب الأطفال والرضع المستورد وكذا الحبوب المغذية، فقد عرفت هذه المواد كذلك ارتفاعا في أسعارها، وتراوح سعر علبة الحليب المستورد من فرنسا مابين 400-460 دج، على غرار علامة سيليا ، فيما سجل حليب نوفالاك الألماني سعر 480 دج للعلبة الواحدة، أما عن حبوب أطفال المغذية المستوردة فقد زاد سعر علبة 200 غ فقط إلى 200 دج.

إمبراطورية السمار جد نشطة .. الذرة، الأناناس بوفرة والتجار يؤكدون استمرار استيرادها

بعد الجولة التي قمنا بها إلى عدد من المحلات والمراكز التجارية بالعاصمة، توجهنا إلى إمبراطورية السمار لبيع المواد الغذائية بالجملة لاستقصاء الوضع أكثر والتقرب من الممون الأول لتجار التجزئة بالمواد المحلية والمستوردة، وعند اقترابنا من أول محل لبيع المنتجات المستوردة باعتبارنا زبونا لا غير، واستفسرنا عن أنواع الشكولاطة المستوردة المتوفرة بالمحل وأسعارها لينتابه الشك والريبة ونحن نقوم بجولتنا الاستطلاعية بسوق الجملة بجسر قسنطينة، تفاجأنا بوفرة الكميات الهائلة من المواد الغذائية المعلبة والمصبرة المستوردة، على غرار الذرة والفطر وكذا الفواكه بمختلف أنواعها، وحين استفسرنا عن الأسعار أكد لنا أحد الباعة أنها لم ترتفع قائلا حقيقة تم وقف استيرادها منذ أشهر إلا أنه ومع مجيئ الحكومة الجديدة تعرف التجارة الخارجية نشاطا أفضل من قبل ، مؤكدا دخول كل المنتجات المستوردة للسوق الوطنية بدون أي عائق يُذكر -على حد تعبير محدثنا-، وفيما يخص وفرة الشكولاطة المستوردة، أكد أحد التجار أنها متوفرة، ولكن بكميات محتشمة ومعظمها ستنتهي صلاحيتها بداية السنة المقبلة، بسبب وقف استيرادها منذ جويلية الماضي. عن تخوفات التجار من انتهاء صلاحية المنتجات الغذائية المستوردة ليتكبد التجار خسارة معتبرة وقتها، أفاد عدد من تجار التجزئة أنه لا وجود لأي تخوف من ذلك، باعتبار أن المواد المستوردة تعرف إقبالا أكثر من طرف الجزائريين مقارنة بالمحلية، خاصة إذا كانت من صنع فرنسا للجودة والنوعية التي تجذبهم.

مريم سلماوي