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انهيار تاريخي آخر للعملة الوطنية أمام الأجنبية

100 أورو تقترب من عتبة الـ 21 ألف دينار في سوق السكوار

  25 سبتمبر 2017 - 19:41   قرئ 59 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
100 أورو تقترب من عتبة الـ 21 ألف دينار في سوق السكوار

سجل الدينار الجزائري تراجعا تاريخيا أمام العملات الأجنبية، خصوصا العملة الأوربية الموحدة  الأورو  الأكثر تداولا في السوق، بحيث اقتربت سعر ورقة 100 أورو من 21 ألف دينار جزائري لأول مرة، وتزامن ذلك مع تأكيد الوزير الأول أحمد أويحيى صباح أمس، في مجلس الأمة، أن الإشاعة ساهمت في تدني سعر العملة الوطنية.

 

الحذر والترقب في السوق الموازية للعملة بساحة بور سعيد في العاصمة  السكوار ، كان السمة الغالبة على التعاملات المالية أمس، ببلوغ سعر ورقة 100  أورو  سقف الـ 2 مليون و600 دينار جزائري مع توقعات بارتفاعه أكثر وسط اندهاش التجار ومرتادي السوق من التجار والسياح والمستوردين وغيرهم، وشهدت السوق حركية كثيفة خلال الأيام الأخيرة رغم الارتفاع الجنوني لأسعار بعض العملات الأجنبية، على غرار الدولار الأمريكي، حيث بلغ عتبة الـ 17400 دينار لكل 100 دولار وكذلك الأمر بالنسبة للعملة البريطانية  البوند  التي انتعشت قيمتها في السوق أيضا، بتجاوزها سقف الـ 22 ألف دينار جزائري.

وقد عرف  الأورو  في الأيام القليلة القادمة منحى تصاعديا ملحوظا، بعد أن تراجع إلى ما دون الـ 19 ألف دينار جزائري ليصل فيما بعد إلى 19200 ثم 19400 ثم 19800 و2 مليون، ليرتفع في ظرف ثلاثة أو أربعة أيام فقط إلى 20600 دينار جزائري. ويتهافت العديد من الجزائريين على السوق السوداء لتغيير العملة الوطنية بعملات أجنبية على رأسها  الأورو  خوفا من استمرار تدهور قيمة الدينار الجزائري، وسط الشائعات التي غذتها إجراءات الحكومة المتعلقة بالتمويل غير التقليدي والتوجه نحو طبع النقود، بعد تعديل قانون العرض والنقد، ناهيك عن تزامن هذه الفترة مع تسجيل الكثير من التجار والمستوردين في مختلف المجالات على رأسهم تجار الملابس لطلبياتهم ودفع مقابلها في تركيا ودبي، علما أن هؤلاء يلبون احتياجاتهم من العملة الصعبة خارج إطار البنوك، في حين ساهم تجار السيارات المستوردة من أوروبا في رفع أسعار الأورو في السوق السوداء، خاصة أن الكثير منهم يدفع مقابلها بالعملة الأوربية الموحدة هناك. يشار إلى أن الدينار الجزائري عرف في الفترة الأخيرة انهيارا تاريخيا أمام بعض العملات الأجنبية، وشهد سعر صرف أمام الدولار الأمريكي تطورا متسارعا، حيث فقد في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 33 بالمائة من قيمته، حيث انتقل من 74 دينارا للدولار الواحد إلى 111 دينار.

زين الدين زديغة

 

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