احتمال تقلص احتياطي الصرف إلى 97 مليار دولار نهاية 2017

قال وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017

و في تدخله أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أغسطس 2003 المتعلق بالقرض و النقد، أكد السيد راوية أن احتياطات الصرف كانت في حدود 8ر105 مليار دولار مع نهاية شهر يوليو الماضي، وكان الوزير الأول أحمد أويحي قد أشار الخميس المنصرم أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أغسطس 2017، مشيرا إلى أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري