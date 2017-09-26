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الخبير المالي يوسف رزيق يؤكد أن صراحة الحكومة مبالغ فيها

الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية

  26 سبتمبر 2017 - 19:24   قرئ 72 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية

يبدو أن  صراحة الحكومة  المبالغ فيها وعدم انتهاج استراتيجية ترويج للوضع الاقتصادي للبلاد بصفة مدروسة زاد من حدة الأزمة أكثر، ليخلق الهلع والخوف  في نفوس المواطنين، مما أثر على الدينار ليسجل انهيارا تاريخيا في قيمة تداوله مقابل عملة الأورو، في الوقت الذي تُهدد فيه البنوك والمؤسسات المصرفية بسحب الجزائريين لأموالهم في حال استمرار تهاوي قيمة الدينار، حيث يقابله 1 أورو نحو 250 دينار حسب توقعات خبراء الاقتصاد وتحليلاتهم.

 

انتقد الخبير المالي والاقتصادي كمال رزيق في حديثه لـ  المحور اليومي ، أسلوب التهويل والتخويف واللهجة الصريحة الحادة الذي انتهجته الحكومة في مصارحة الشعب بصعوبة الوضعية الاقتصادية للبلاد، مما خلق خوفا وتشاؤما كبيرين من صعوبة المعيشة أكثر السنة المقبلة، رغم أن الجزائر ما زالت تملك هامش مناورة في تجاوز الأزمة، ولو أن الوضع صعب حقيقة -يضيف رزيق-، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه ما عزز من حدة التشاؤم لدى الجزائريين أكثر والذي دفع بهم إلى رفع الطلب على تحويل أموالهم للعملة الصعبة وشراء الذهب وكذا العقارات لتفادي أي خسارة تذكر، تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس، لدى عرضه مشروع مخطط الحكومة الجديد أمام أعضاء مجلس الأمة، قائلا  الموس وصل العظم  والدليل قفز قيمة تداول ورقة 100 أورو أول أمس، مقابل 21 ألف دينار أي 2 مليون و100 ألف سنتيم في السوق الموازية  السكوار  التي تعد أهم أسواق صرف العملة الصعبة في الجزائر. وأضاف رزيق قائلا  الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الترويج للأزمة الاقتصادية بطريقة صريحة جدا، ولابد من تدارك الأمر من خلال برمجة ندوات ومحاضرات وكذا مؤتمرات ينظمها صناع القرار، من شأنها طمأنة الشعب بتوفر الإمكانات المالية وكيفية تسييرها لمعالجة الأزمة الحالية والتخفيف من حجم الهلع عبر تغيير لهجة خطابها . وتأسف المتحدث ذاته من غياب استراتيجية إعلامية وترويجية لأفكار الحكومة وخطتها لتجاوز الأزمة ماعدا الخطاب شديد اللهجة، معيبا على دور وزارة الاتصال في كل ما تعرفه الساحة الاقتصادية من معطيات، وفي الإطار نفسه، شدد محدثنا على أن اعتماد الحكومة للتمويل غير التقليدي من خلال استدانة الخزينة العمومية من البنك المركزي لا دخل له في تراجع قيمة الدينار، مُرجعا ذلك إلى الإشاعة التي ساهمت فيها الحكومة، الأمر الذي يستدعي العمل على إيقاف الهلع الذي زرعته في نفوس المواطنين لتفادي تبعات أخرى على الاقتصاد، معتبرا الكتلة النقدية الجديدة التي ستُضخ في السوق المالية لن تؤثر على قيمة العملة الوطنية إلا بعد أشهر، واستدل في السياق ذاته، بدولة مصر التي تمتلك احتياطي نقد أجنبي لا يكفيها سوى لشهرين و15 يوما فقط، إلا أن الجزائر تمتلك احتياطي صرف أجنبي يكفيها لمدة سنتين و6 أشهر دون احتساب مداخيل صادرات المحروقات السنوية. بالمقابل حذر الخبير ذاته الحكومة من سحب الجزائريين لأموالهم من البنوك والمؤسسات المصرفية، لأنه سيؤزم الوضع أكثر على الدولة، إثر تخوفهم من تأزم الوضع أكثر وضعف القدرة الشرائية، ليتجنبوا خسارة مرتقبة في حال زادت صعوبة الوضع الاقتصادي.

مريم سلماوي

 

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