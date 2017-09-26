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الحكومة تتوقع فقدان 5 ملايير دولار أخرى حتى ديسمبر

تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017

  26 سبتمبر 2017 - 19:35   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017

 تتوقع الحكومة أن تتقلص احتياطات البلاد من العملة الصعبة إلى أقل من 100 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري، بفعل الضائقة المالية التي تمر بها الجزائر، جراء تراجع أسعار البترول إلى أقل من النصف منذ سنوات، وعدو اللجوء إلى إجراءات من شأنها إخراج البلاد من التبعية لبرميل النفط.

 

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، عن مؤشرات مقلقة بخصوص احتياطي الصرف الجزائري من العملة الصعبة، حيث قال إنه يحتمل أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر من العام الجاري، أي أن البلاد ستفقد 5 مليارات دولار أخرى من نهاية أوت الماضي إلى ديسمبر القادم، وأضاف المتحدث في تدخله أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم  03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق لـ 26 أغسطس 2003 المتعلق بالقرض والنقد، أن احتياطات الصرف كانت في حدود 105.8 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي، علما أن الوزير الأول أحمد أويحيى أشار نهاية الأسبوع الماضي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني إلى أن احتياطات الصرف كانت عند مستوى 103 مليار دولار نهاية شهر أوت 2017، وأضاف أنها ستتقلص إلى 102 مليار دولار أواخر سبتمبر الجاري، في وقت كانت العملة الصعبة تقدر بـ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار عند نهاية 2015.

تكشف الأرقام الخاصة باحتياطي الصرف الجزائري خلال السنوات السابقة عن تآكل محسوس منذ سنة 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط من جهة وارتفاع الواردات من جهة أخرى، ففي نهاية مارس 2014 كانت تقدر بـ 195 مليار دولار قبل أن تتراجع إلى 27. 193 مليار دولار نهاية جوان 2014 وإلى 27. 185 مليار دولار نهاية سبتمبر من السنة نفسها.

في المقابل كانت احتياطيات الصرف الجزائرية من العملة الأجنبية قد عرفت خلال السنوات الماضية، ولا سيما منذ 2006 ارتفاعا كبيرا بلغ أحيانا 20 مليار دولار سنوي، وكانت الاحتياطيات تقدر بـ 8. 77 مليار دولار نهاية 2006 و2. 110 مليار دولار نهاية 2007، ثم 1. 143 مليار دولار سنة 2008، لترتفع إلى 2. 147 مليار دولار سنة 2009 وإلى 2. 162 مليار دولار نهاية 2010، ثم إلى 2. 182 مليار دولار نهاية 2011 و6. 190 مليار دولار نهاية 2012 وإلى 194 مليار دولار نهاية 2013.

زين الدين زديغة

 

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