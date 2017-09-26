غلق أغلب ورشات النجارة وبطالة وإفلاس الناشطين بالقطاع

التهاب أسعار الخشب بنسبة 200 بالمائة والأثاث بـ 60 المائة!

أعاز شريف بعزيز رئيس مكتب لجنة قطاع الأثاث بالجزائر، الارتفاع الكبير في الأسعار التي تشهدها سوق المنتوجات الخشبية سواء المستوردة أو المحلية إلى عدة أسباب، وعلى رأسها توقيف رخص الاستيراد المتعلقة بالمادة الأولية بنسبة 100 % كالخشب الرفيع الذي ارتفعت أسعاره هي الأخرى بنسبة 200 %، وهو ارتفاع غير مسبوق.

تعرف سوق المنتجات الخشبية المستوردة والمنتجة محليا على حد سواء ارتفاعا كبيرا في أسعار تداولها فاق الـ60% بالنسبة لبعض أنواع الأثاث، حيث قفز سعر نافذة خشبية من 4500 إلى 8000 دج وسعر غرفة النوم من 15 مليون إلى 30 مليون سنتيم ومن 20 إلى 40 مليونا في فترة قياسية، الأمر الذي أرجعه رئيس مكتب لجنة قطاع الأثاث بالجزائر إلى عدة أسباب جاء على رأسها منع وتوقيف رخص استيراد المادة الأولية لصناعة الأثاث كالخشب ومشتقاته بنسبة 100% ارتفاع ثمن بيع الخشب من النوع الرفيع من 5 ملايين إلى 16 مليون، مما أدى إلى خلق سلسة متتابعة من الأزمات والمشاكل الحقيقية كغلق الكثير من ورشات إنتاج الأثاث والمنتوجات الخشبية والنجارة بنسبة99% بالسحاولة نسبة كبيرة جدا بالقليعة وكافة ولايات الوطن، وبالتالي توقيف العمال الناشطين بها وبيع الآلات والتجهيزات المستعملة، بسبب إفلاس النجار، خاصة أن أغلبهم يمارس نشاطه بمحلات وورشات تم دفع مقدم من أجل كرائها، مما انعكس مباشرة على سعر هذه المنتوجات حتى وإن كانت لا تغطي سوى ما يتراوح بين 5% و7% فقط مما تطلبه السوق الجزائرية لتغطية احتياجاتها وتحقيق اكتفائها من هذه المنتوجات التي أصبح المواطن عاجزا عن توفيرها، خاصة في الفترة الصيفية الأخيرة التي تعرف إقبال الكثير من الشباب على الزواج، مما يتطلب ميزانية كبيرة لتجهيز منازلهم الجديدة أو غرف نومهم على الأقل، التي أحالتها الحكومة الجزائرية إلى لائحة المنتوجات الممنوعة من الاستيراد. في هذا الصدد، طالب شريف بعزيز بإعادة النظر في قائمة منتوجات وقطع الأثاث الممنوعة من الاستيراد والمرخصة، كما تقدم بداية الأسبوع الجاري ببيان إلى وزارة التجارة مفاده المطالبة بإعادة النظر في هذه القائمة وتكييفها مع متطلبات السوق الجزائرية، وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار حرص الجمعية على تدارك الكارثة والعمل على التقليل من حدتها مستقبلا، من خلال تأطير مستوردي الأثاث للتحول إلى الإنتاج في ظل توفر إمكانات هائلة للنجاح في القطاع، كتوفر اليد الفنية واليد العاملة وشبكة التسويق والتوزيع، خاصة أن المواطن الجزائري بدأ يثق في نوعية الأثاث المنتج محليا ـ على حد قوله - شرط أن تتحرك الحكومة وتعمل على تشجيعهم وتخلق لهم الظروف المواتية والبيئة الصحية المناسبة لنمو هذا القطاع بالجزائر. أما فيما يخص قرار وزارة التجارة الذي صرح به وزير التجارة والصناعة محمد بن مرادي أول أمس، بإعادة منح رخص استيراد الخشب ومشتقاته بنسبة100% و فقد باركه كل من الحاج طاهر بولنوار وبعزيز شريفو، غير أن كلا منهما علق بأن الأمر يتطلب على الأقل 3 أشهر من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، نظرا لما تأخذه إجراءات الاستيراد وشحنها من وقت.