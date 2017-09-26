مدتها سنتان وبتمويل مدعّم من الاتحاد الأوروبي

إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية

تم الإطلاق الرسمي للتوأمة المؤسساتية الجزائرية الفرنسية أمس، بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية من أجل وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف.

أوضح المدير العام الوكالة الوطنية لمسح الأراضي مصطفى سليم راضي ، أننا نملك قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تتعلق بمسح الأراضي تخص 98 % من التراب الوطني، وينبغي الآن التفكير في استغلالها من طرف مختلف المستخدمين . مضيفا أنه حان الوقت لوضع مسح الأراضي متعدد الوظائف من أجل استخدامه وكذلك لتكييفه حسب المستخدمين العموميين أو الخواص، ولهذا أقامت المؤسستين شراكة مدتها سنتان من 2017 إلى 2019 لتمويل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) في حدود 1.1 مليون أورو.

وعلاوة على وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف، تضمنت التوأمة أيضا محورين هامين أولهما تقديم اقتراحات لمراجعة النصوص الموجودة وتحضير نص جديد يعالج مسألة استخدام المعلومة الرقمية المتوفرة حاليا، واحتوى مشروع التوأمة أيضا على برنامج تكويني، بغية تعزيز قدرات موظفي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. للإشارة، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى تحدث أيضا لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة مؤخرا، وأكد أن الدولة ستوفر دعما أقوى للقطاع الفلاحي ابتداء من جانفي المقبل، مع دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، كما ستتم إعادة بعث العديد من برامج التنمية الفلاحية المتوقفة لعزيز ودعم مردود القطاع عبر الوطن، كما قررت الحكومة إعادة بعث العديد من برامج التنمية الفلاحية التي توقفت من أجل ضمان مردود أقوى وأفضل لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.