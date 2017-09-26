شريط الاخبار
انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين! تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017 كتلة الثلث الرئاسي تهاجم رؤساء حكومات سابقين وترد على دعاة المادة 102 من الدستور إيداع الطعون الخاصة بطلبة ماستر على مستوى المعاهد والكليات قبول 90 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية التهاب أسعار الخشب بنسبة 200 بالمائة والأثاث بـ 60 المائة! منح بطاقة بيومترية لـ 4702 طالب جديد بجامعة أحمد بن بلة 1 صندوق التقاعد يمرّ باضطرابات مالية اجتماع لأعضاء كناس اليوم لمناقشة القضايا العالقة القابلات في وقفة غضب للمطالبة بوقف الاعتداءات عليهن إحباط محاولة حرقة 17 شابا بسواحل هنين وحجز زورقين موظفون من السلك الديني يتنافسون على الالتحاق بمسجد باريس 23 بلديــــــــــــــة بتيــــــــــــــزي وزو تعيــــــــــــــش العطــــــــــــــش سد بني هارون بميلة حسّن معدل التزود بقسنطينة، باتنة وأم البواقي حمس تكشف عن إيداع 720 قائمة في أكبر بلديات الوطن النواب يطالبون الحكومة بتقارير سنوية حول التمويل غير التقليدي انطلاق عملية إيداع ملفات عمال التربية المعنيين بالتقاعد السنة المقبلة الأفلان قدّم أسماء قديمة والأرندي راهن على الشباب وأبركان فضّل الراحة سوناطراك ستصدر 7 مليار متر مكعب من الغاز نحو إسبانيا قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش صراعات زطشي وقرباج تثير غضب الهادي ولد علي التمويل غير التقليدي أو عدم تلقيكم رواتبكم بداية من نوفمبر 100 أورو تقترب من عتبة الـ 21 ألف دينار في سوق السكوار التهاب جنوني في أسعار الكماليات من مايونيز، تونة ومكسرات وزيادات بين 20 و35 بالمائة الجزائريون يستهلكون 2,5 مليار لتر من المشروبات الغازية و200 مليون لتر من الجعة الدرك والشرطة يعلنان الحرب على الشبكات الدولية لتهريب السيارات وزارة التربية تفرج عن تفاصيل إعداد كتب الجيل الثاني في الطور المتوسط حاملو شهادة DEUA في وقفة احتجاجية يوم 3 أكتوبر الأطباء ينتفضون ويطالبون بوقف الاعتداءات المتكررة عليهم حمس تؤكد مشاركتها في 800 بلدية بن صالح: التنسيق بين المؤسسات الدستورية للدولة وراء استمراريتها سيناتورات يضغطون على الحكومة في ملف المهاجرين الأفارقة الجيش حقق نتائج تصب في خانة الأهداف الوطنية الحيوية والاستراتيجية الشرطة تتعزز بـ 128 ملازم أول منهم 30 امرأة انطلاق الاجتماع الرابع لمتابعة اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الفرنسية تمكين بنك الجزائر من شراء مباشر لسندات الخزينة لتغطية العجز ارتفاعات قياسية في سعر صرف العملات الأجنبية بولايات الشرق
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية

مدتها سنتان وبتمويل مدعّم من الاتحاد الأوروبي

إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية

  26 سبتمبر 2017 - 19:51   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية

 تم الإطلاق الرسمي للتوأمة المؤسساتية الجزائرية الفرنسية أمس، بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية العمومية الفرنسية من أجل وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف.

 

أوضح المدير العام الوكالة الوطنية لمسح الأراضي  مصطفى سليم راضي ، أننا  نملك قاعدة بيانات تحتوي على معلومات تتعلق بمسح الأراضي تخص 98 % من التراب الوطني، وينبغي الآن التفكير في استغلالها من طرف مختلف المستخدمين . مضيفا أنه حان الوقت لوضع مسح الأراضي متعدد الوظائف من أجل استخدامه وكذلك لتكييفه حسب المستخدمين العموميين أو الخواص،  ولهذا أقامت المؤسستين شراكة مدتها سنتان من 2017 إلى 2019 لتمويل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم وتنفيذ اتفاق الشراكة (ب3أ) في حدود 1.1 مليون أورو.

وعلاوة على وضع نظام لمسح الأراضي متعدد الوظائف، تضمنت التوأمة أيضا محورين هامين أولهما تقديم اقتراحات لمراجعة النصوص الموجودة وتحضير نص جديد يعالج مسألة استخدام المعلومة الرقمية المتوفرة حاليا، واحتوى مشروع التوأمة أيضا على برنامج تكويني، بغية تعزيز قدرات موظفي الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. للإشارة، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى تحدث أيضا لدى عرضه لمخطط عمل الحكومة في جلسة علنية أمام أعضاء مجلس الأمة مؤخرا، وأكد أن الدولة ستوفر دعما أقوى للقطاع الفلاحي ابتداء من جانفي المقبل، مع دخول قانون المالية 2018 حيز التنفيذ، كما ستتم إعادة بعث العديد من برامج التنمية الفلاحية المتوقفة لعزيز ودعم مردود القطاع عبر الوطن، كما قررت الحكومة إعادة بعث العديد من برامج التنمية الفلاحية التي توقفت من أجل ضمان مردود أقوى وأفضل لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.

ياسمين بوعلي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات