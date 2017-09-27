شريط الاخبار
الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية اتحاد العاصمة الوداد البيضاوي المغربي (غدا بملعب 5 جويلية سا 18) انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين! تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017 كتلة الثلث الرئاسي تهاجم رؤساء حكومات سابقين وترد على دعاة المادة 102 من الدستور إيداع الطعون الخاصة بطلبة ماستر على مستوى المعاهد والكليات قبول 90 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية التهاب أسعار الخشب بنسبة 200 بالمائة والأثاث بـ 60 المائة! منح بطاقة بيومترية لـ 4702 طالب جديد بجامعة أحمد بن بلة 1 صندوق التقاعد يمرّ باضطرابات مالية اجتماع لأعضاء كناس اليوم لمناقشة القضايا العالقة القابلات في وقفة غضب للمطالبة بوقف الاعتداءات عليهن إحباط محاولة حرقة 17 شابا بسواحل هنين وحجز زورقين موظفون من السلك الديني يتنافسون على الالتحاق بمسجد باريس 23 بلديــــــــــــــة بتيــــــــــــــزي وزو تعيــــــــــــــش العطــــــــــــــش سد بني هارون بميلة حسّن معدل التزود بقسنطينة، باتنة وأم البواقي حمس تكشف عن إيداع 720 قائمة في أكبر بلديات الوطن النواب يطالبون الحكومة بتقارير سنوية حول التمويل غير التقليدي انطلاق عملية إيداع ملفات عمال التربية المعنيين بالتقاعد السنة المقبلة الأفلان قدّم أسماء قديمة والأرندي راهن على الشباب وأبركان فضّل الراحة سوناطراك ستصدر 7 مليار متر مكعب من الغاز نحو إسبانيا قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش صراعات زطشي وقرباج تثير غضب الهادي ولد علي التمويل غير التقليدي أو عدم تلقيكم رواتبكم بداية من نوفمبر 100 أورو تقترب من عتبة الـ 21 ألف دينار في سوق السكوار التهاب جنوني في أسعار الكماليات من مايونيز، تونة ومكسرات وزيادات بين 20 و35 بالمائة الجزائريون يستهلكون 2,5 مليار لتر من المشروبات الغازية و200 مليون لتر من الجعة الدرك والشرطة يعلنان الحرب على الشبكات الدولية لتهريب السيارات وزارة التربية تفرج عن تفاصيل إعداد كتب الجيل الثاني في الطور المتوسط حاملو شهادة DEUA في وقفة احتجاجية يوم 3 أكتوبر الأطباء ينتفضون ويطالبون بوقف الاعتداءات المتكررة عليهم
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية

في أول صالون للاستثمار السياحي في الجزائر لتبادل الخبرات لترقية السياحة

وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية

  27 سبتمبر 2017 - 21:54   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية

دراسة تقنية اقتصادية للملفات الاستثمارية السياحية والرد في غضون شهر فقط 

أكدت مسؤولة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية دعمها للشباب المستثمر ومنح كافة التسهيلات والتحفيزات الجبائية، فضلا عن توفير العقار السياحي، بما يندرج ضمن استراتيجيتها لترقية وتطوير السياحة الجزائرية عبر فضاءات مثل الصالون الدولي للاستثمار السياحي الأول في الجزائر، من خلال استحداث لجنة تقنية اقتصادية لدراسة ملفات الاستثمارات السياحية ومدى نجاعتها ومساهتمها في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، والرد عليها في أجل أقصاه شهر فقط، داعية إلى تضافر الجهود مع كل القطاعات على غرار التجارة، الصناعة وغيرها من الوزارات.

 

شددت المسؤولة عن الاستثمار بوزارة السياحة والصناعات التقليدية عائشة ناظري متحدثة نيابة عن وزير السياحة مرموري على هامش الزيارة الميدانية لصالون الاستثمار السياحي الذي يمتد من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، على أن الحكومة تدعم الشباب المستثمر الذي يملك مؤهلات وقدرات من خلال تكوين خاص وفرته له الدولة في المجال السياحي، ومنح آليات دعم تشغيل الشباب، مضيفة في الوقت نفسه بقولها  وزارة السياحة تراهن وتعول على مراكز التكوين المهني لتوفير شبان أكفاء يساهمون في النهوض بالسياحة الجزائرية وترقيتها وفق التطور الحاصل في المجال اليوم على المستوى العالمي بما يستجيب لمتطلبات الزبون السائح المحلي والأجنبي .

وأكدت ناظري في ذات الصدد أن الدولة منحت تحفيزات جبائية وقروضا استثمارية، فضلا عن منح أراضٍ عقارية لتجسيد مشاريع سياحية لتشجيع الشباب، مذكرة بالاتفاقات الموقعة بين وزارة السياحة والبنوك لدعم المشاريع السياحية فقط مقارنة بباقي المجالات بنسبة 70 بالمائة، معتبرة الصالون في طبعته الأولى فضاءً لتبادل الخبرات بين كل الناشطين في مجالات من شأنها تطوير السياحة الداخلية من جمارك وبنوك، ناهيك عن المؤسسات المالية، كما أن الصالون يشجع الشباب المستثمر الراغب في بعث مشاريع سياحية مثمرة لولوج هذا المجال وترقيته أكثر بتضافر جهود كل القطاعات من وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات.

في ذات الشأن، كشفت المسؤولة ذاتها عن تخصيص الوزارة لجنة خاصة تقوم بدراسة تقنية اقتصادية حول الملفات الاستثمارية السياحية، ليتم الرد عليها بالموافقة أو الرفض في غضون شهر فقط، حسب استيفاء ملف المشروع وحسب نجاعته من حيث خلق الثروة وعدد مناصب الشغل التي سيوفرها وكذا مدى ملاءمته لسياسة تطوير السياحة في الجزائر.

من جهته، أكد محافظ الصالون الدولي للاستثمار السياحي والتجهيزات وصاحب وكالة  توبا تور للسفر والسياحة والاستثمار  سليم عياش في تصريح صحفي أمس، أن الصالون  الاحترافي  الأول من نوعه بالجزائر وعلى المستوى المغاربي يعد فرصة لكل من يرغب في الاستثمار ولديه المؤهلات فيما يخص التسيير وغيرها من الإمكانات التي تدفع بالمجال نحو التطور أكثر عبر تبني التكنولوجيا الحديثة في السياحة. وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث بأن تطوير قطاع السياحة لا تقع مسؤوليته على عاتق وزارة واحدة فقط بل كل القطاعات معنية على غرار النقل، التعليم من خلال تضافر الجهود والتنسيق فيما بينها، ويتم حاليا العمل على مشروع إسناد ملف السياحة في كل وزارة تساهم في ترقية المجال من جانب قطاعها، يضيف محدثنا. وعن فكرة الصالون المتخصص في الاستثمار السياحي، أوضح ذات المسؤول قائلا  نظرا للصالونات الدولية التي نُظمت من قبل لاحظنا أن وجود مستثمرين لهم علاقة بالنشاط السياحي على غرار شركات التأمين، مدارس التكوين وكذا مؤسسات بنكية  ضرورة  لابد منها لاحتكاكهم مع المؤسسات السياحية ووكالات الأسفار والسياحة بما يدفع بالصالون للرقي أكثر والخروج باتفاقات شراكة وتعاون من شأنها تجسيد مشاريع سياحية تنموية ناجعة في السوق والرفع من الناتج الداخلي الخام للبلاد من هذا القطاع . وفيما يتعلق بعدد المؤسسات المشاركة الوطنية والأجنبية منها، قال عياش إن كلا من تونس وفرنسا وإيطاليا قد أكدت المشاركة في الصالون الذي عرف مشاركة أزيد من 63 مؤسسة ومتعامل باعتبارها الطبعة الأولى، ومن المنتظر أن تسجل تطورا فيما يخص عدد الدول المشاركة خاصة الأجنبية منها، للاستفادة من خبراتها في الطبعات المقبلة، مؤكدا أن 11 مؤسسة بنكية حضرت الصالون لتؤكد مرافقتها لتجسيد المشاريع السياحية.

 مريم سلماوي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات