في أول صالون للاستثمار السياحي في الجزائر لتبادل الخبرات لترقية السياحة

وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية

دراسة تقنية اقتصادية للملفات الاستثمارية السياحية والرد في غضون شهر فقط

أكدت مسؤولة بوزارة السياحة والصناعات التقليدية دعمها للشباب المستثمر ومنح كافة التسهيلات والتحفيزات الجبائية، فضلا عن توفير العقار السياحي، بما يندرج ضمن استراتيجيتها لترقية وتطوير السياحة الجزائرية عبر فضاءات مثل الصالون الدولي للاستثمار السياحي الأول في الجزائر، من خلال استحداث لجنة تقنية اقتصادية لدراسة ملفات الاستثمارات السياحية ومدى نجاعتها ومساهتمها في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل، والرد عليها في أجل أقصاه شهر فقط، داعية إلى تضافر الجهود مع كل القطاعات على غرار التجارة، الصناعة وغيرها من الوزارات.

شددت المسؤولة عن الاستثمار بوزارة السياحة والصناعات التقليدية عائشة ناظري متحدثة نيابة عن وزير السياحة مرموري على هامش الزيارة الميدانية لصالون الاستثمار السياحي الذي يمتد من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، على أن الحكومة تدعم الشباب المستثمر الذي يملك مؤهلات وقدرات من خلال تكوين خاص وفرته له الدولة في المجال السياحي، ومنح آليات دعم تشغيل الشباب، مضيفة في الوقت نفسه بقولها وزارة السياحة تراهن وتعول على مراكز التكوين المهني لتوفير شبان أكفاء يساهمون في النهوض بالسياحة الجزائرية وترقيتها وفق التطور الحاصل في المجال اليوم على المستوى العالمي بما يستجيب لمتطلبات الزبون السائح المحلي والأجنبي .

وأكدت ناظري في ذات الصدد أن الدولة منحت تحفيزات جبائية وقروضا استثمارية، فضلا عن منح أراضٍ عقارية لتجسيد مشاريع سياحية لتشجيع الشباب، مذكرة بالاتفاقات الموقعة بين وزارة السياحة والبنوك لدعم المشاريع السياحية فقط مقارنة بباقي المجالات بنسبة 70 بالمائة، معتبرة الصالون في طبعته الأولى فضاءً لتبادل الخبرات بين كل الناشطين في مجالات من شأنها تطوير السياحة الداخلية من جمارك وبنوك، ناهيك عن المؤسسات المالية، كما أن الصالون يشجع الشباب المستثمر الراغب في بعث مشاريع سياحية مثمرة لولوج هذا المجال وترقيته أكثر بتضافر جهود كل القطاعات من وزارة الصناعة والتجارة وغيرها من الوزارات.

في ذات الشأن، كشفت المسؤولة ذاتها عن تخصيص الوزارة لجنة خاصة تقوم بدراسة تقنية اقتصادية حول الملفات الاستثمارية السياحية، ليتم الرد عليها بالموافقة أو الرفض في غضون شهر فقط، حسب استيفاء ملف المشروع وحسب نجاعته من حيث خلق الثروة وعدد مناصب الشغل التي سيوفرها وكذا مدى ملاءمته لسياسة تطوير السياحة في الجزائر.

من جهته، أكد محافظ الصالون الدولي للاستثمار السياحي والتجهيزات وصاحب وكالة توبا تور للسفر والسياحة والاستثمار سليم عياش في تصريح صحفي أمس، أن الصالون الاحترافي الأول من نوعه بالجزائر وعلى المستوى المغاربي يعد فرصة لكل من يرغب في الاستثمار ولديه المؤهلات فيما يخص التسيير وغيرها من الإمكانات التي تدفع بالمجال نحو التطور أكثر عبر تبني التكنولوجيا الحديثة في السياحة. وفي السياق ذاته، أفاد المتحدث بأن تطوير قطاع السياحة لا تقع مسؤوليته على عاتق وزارة واحدة فقط بل كل القطاعات معنية على غرار النقل، التعليم من خلال تضافر الجهود والتنسيق فيما بينها، ويتم حاليا العمل على مشروع إسناد ملف السياحة في كل وزارة تساهم في ترقية المجال من جانب قطاعها، يضيف محدثنا. وعن فكرة الصالون المتخصص في الاستثمار السياحي، أوضح ذات المسؤول قائلا نظرا للصالونات الدولية التي نُظمت من قبل لاحظنا أن وجود مستثمرين لهم علاقة بالنشاط السياحي على غرار شركات التأمين، مدارس التكوين وكذا مؤسسات بنكية ضرورة لابد منها لاحتكاكهم مع المؤسسات السياحية ووكالات الأسفار والسياحة بما يدفع بالصالون للرقي أكثر والخروج باتفاقات شراكة وتعاون من شأنها تجسيد مشاريع سياحية تنموية ناجعة في السوق والرفع من الناتج الداخلي الخام للبلاد من هذا القطاع . وفيما يتعلق بعدد المؤسسات المشاركة الوطنية والأجنبية منها، قال عياش إن كلا من تونس وفرنسا وإيطاليا قد أكدت المشاركة في الصالون الذي عرف مشاركة أزيد من 63 مؤسسة ومتعامل باعتبارها الطبعة الأولى، ومن المنتظر أن تسجل تطورا فيما يخص عدد الدول المشاركة خاصة الأجنبية منها، للاستفادة من خبراتها في الطبعات المقبلة، مؤكدا أن 11 مؤسسة بنكية حضرت الصالون لتؤكد مرافقتها لتجسيد المشاريع السياحية.