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العملة الوطنية تتهاوى في التعاملات الرسمية بعد السوق السوداء

ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق

  27 سبتمبر 2017 - 22:00   قرئ 103 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق

تواصل بعض العملات الأجنبية التي تعرف رواجا كبيرا في السوق ارتفاعها مقابل الدينار  ، حيث بلغ سعر واحد دولار أمريكي، أمس، سقف 117.29 دينار   لدى البنك الوطني الجزائري، في حين حافظ على سعره في السوق السوداء، إذ قدرت قيمة ورقة الـ 100 دولار بـ 17250 دينار  .

 

قُدر سعر صرف العملة الأوربية الموحدة في السوق الرسمية أمس، بـ 133.01 دينار جزائري لكل واحد أورو، في حين بلغت قيمة كل واحد جنيه استرليني  بوند  بـ 152.05 دينار، في الوقت الذي حافظت فيه العملات الثلاثة سالفة الذكر على ارتفاعها التاريخي الذي سجلته خلال الأسبوع الجاري في السوق السوداء، حيث قدر سعر ورقة 100 دولار أمريكي بـ 17250 دينار جزائري، بعد أن استقر لأسابيع عند الـ 16 ألف دينار جزائري، وتمسكت العملة الأوربية الموحدة بقيمتها التي تجاوزت لأول مرة عتبة الـ 2 مليون سنتيم واقترابها قبل ساعات قليلة من عتبة الـ 21 ألف دينار جزائري، إذ قدر سعر ورقة 100 أورو أمس، في سوق بور سعيد  السكوار  في العاصمة بـ 20100 دينار جزائري، وكذلك الأمر بالنسبة للعملة البريطانية  البوند ، حيث قدرت كل 100 منها بـ 22500 دينار جزائري، أمام ذهول الباعة في الأسواق السوداء وركود المبيعات، خاصة أن مرتادي سوق السكوار متخوفون من انخفاض الأسعار مثلما ارتفعت في ظرف قياسي جدا دون سابق إنذار، بسبب ما وصفه الوزير الأول أحمد أويحيى بالإشاعات التي رافقت الإعلان عن إجراءات الحكومة الجديدة للحد من أثر الأزمة أو الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، على غرار التمويل غير التقليدي والتوجه نحو تعديل قانون العرض والنقد، بما يسمح بطبع المزيد من النقود، وهو الأمر الذي دفع بالعديد من الجزائريين إلى التدفق على الأسواق السوداء، قصد استبدال العملة الوطنية بنظيراتها الأجنبية خوفا من استمرار تراجع قيمتها.

يشار إلى أن الدينار الجزائري عرف في الفترة الأخيرة انهيارا تاريخيا أمام بعض العملات الأجنبية، حيث فقد في التعاملات الرسمية ما بين 2012 و2017 أكثر من 33 بالمائة من قيمته، وانتقل من 74 دينارا للدولار الواحد إلى 111 دينار ثم إلى 113 دينار وأكثر.

زين الدين زديغة

 

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