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تراجع الاستثمارات الأمريكية في قطاع المحروقات بالجزائر

الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل

  27 سبتمبر 2017 - 19:44   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل

قال رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي اسماعيل شيخون، إن الاستثمارات الأمريكية في قطاع المحروقات بالجزائر تقلصت بشكل كبير، وأرجع السبب إلى تراجع النمو العالمي بعد تحول الولايات المتحدة الأمريكية من بلد مستورد للمحروقات إلى بلد مصدر.

 

أوضح المتحدث أن الجزائر استوردت في عام 2016 من الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار تمثلت في الحبوب، الطائرات والآلات الصناعية والفواكه الجافة، فيما قدرت صادراتها نحو الولايات المتحدة بـ 3.2 مليار دولار معظمها مواد طاقوية، وكشف للإذاعة عن زيارة مرتقبة، في إطار آفاق تطوير الشراكة، لبعثة أمريكية استطلاعية للجزائر لبحث فرص تعاون أخرى وإبرام اتفاقيتين في مجال الشراكة الصناعية، كما أشار شيخون أيضا إلى إطلاق مجمع مؤسساتي مختص في البحوث الصحية سيكون مقره الجزائر العاصمة لتطوير النشاطات المرتبطة بالإلكترونيك والسيارات وقطع الغيار واستغلال الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال الزراعة، عن طريق إنشاء أكبر مزرعتين نموذجيتين في المناطق الصحراوية، وهي التجربة التي ستعطي ثمارها الشهر الداخل، بعد زرع 500 هكتار من بذور البطاطا قبل زرع مساحات مماثلة من القمح والذرة.

من جهة أخرى، تم التوقيع على اتفاق دعم برنامج تأهيل إطارات سونلغاز بقيمة تفوق 269.000 دولار أول أمس، بالجزائر العاصمة بين هذا المجمّع والوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية، ويقضي هذا الاتفاق الذي وقّ عليه الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز محمد عرقاب والمدير بالنيابة للوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية توماس هاردي، بتمويل دورات تكوينية في مجال التسيير والزعامة، وكذا تكوين تقني خاص بالإطارات المسيرة والإطارات السامية لسونلغاز، بهدف تعزيز كفاءاتهم قصد  المساهمة في النمو المتواصل لقطاع الطاقة في البلاد.

تم تعيين الشركة الأمريكية جنرال إلكتريك لتنفيذ هذا البرنامج الذي ينقسم إلى دورتين يتم تنظيمهما كل سنة على فترة أربع سنوات في الجزائر وفي الولايات المتحدة، وذلك منذ 2014.

سينظم الجزء الأول من الدورة التكوينية 2017 التي تدوم خمسة أيام لفائدة 24 إطارا ساميا لسونلغاز، في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 أكتوبر المقبل بمقر جنرال إلكتريك بالجزائر العاصمة، أما الجزء الثاني من هذه الدورة فسيجري بمقر جنرال إلكتريك بكرونتوفيل بنيويورك في شهر مارس 2018، وستستفيد منه 8 إطارات مسيرة لسونلغاز، وقال الرئيس المدير العام لسونلغاز خلال حفل توقيع الاتفاق  لقد دخلنا في تعاون رابح-رابح مدعم بتبادل الخبرات والكفاءات والمهارة .

زين الدين.ز

 

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