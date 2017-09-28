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وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بجنيف

إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل

  27 سبتمبر 2017 - 21:44   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل

استحدثت الجزائر أزيد من 510 آلاف مؤسسة مكنت من توفير أكثر من مليون منصب شغل إلى غاية جويلية 2017، حسب ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، مضيفا أنه تم إدماج أكثر من مليوني شاب طالب شغل مبتدئ في عالم الشغل، من بينهم نحو 563.000 شاب تم توظيفهم بشكل دائم.

 

قال زمالي في كلمة له خلال الجلسة العامة لأشغال الندوة رفيعة المستوى حول الشباب والتشغيل في شمال إفريقيا، بمقر مكتب العمل الدولي في جنيف، إن مخطط العمل المعتمد منذ أفريل 2008 لترقية التشغيل ومكافحة البطالة تضمن إنجاز جهاز دعم لإنشاء المؤسسات المصغرة تسيره كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، والذي أسفر إلى غاية جويلية 2017 عن  إنشاء 510.607 مؤسسة مصغرة واستحداث 1.176.000 منصب شغل مباشر عند  الانطلاق . وأضاف أنه في الفترة مابين 2010 وجوان 2017  تم تمويل 379.371 مشروع صغير، استحدثت ما يقارب 810.000 منصب شغل مباشر عند الانطلاق .

أوضح الوزير في هذا الصدد، أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب تعنى بالمقاولين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و35 سنة، حيث يمكن أن يصل سقف المبلغ الإجمالي للاستثمار إلى 10 ملايين دينار، أما الصندوق الوطني للتأمين عن  البطالة، فيخص البطالين المقاولين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، حيث إن المبلغ الإجمالي للاستثمار يمكن أن يصل أيضا إلى سقف 10 ملايين دج، وتحدث الوزير عن الجهاز الثاني الذي تعتمده الحكومة في ترقية التشغيل والقائم على دعم وترقية العمل المأجور، كاشفا عن تحقيقه من خلال المساعدة على الإدماج المهني الموجه للشباب طالبي الشغل المبتدئين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 سنة نتائج هامة، بفضل مختلف الصيغ التي يقترحها للشباب ، وأكد أنه  منذ 2010 إلى غاية ي2017 استفاد أكثر من 1.600.000 شاب من إدماج مهني في إطار هذا الجهاز . وأوضح زمالي، أنه منذ الشروع في تنفيذ هذا الجهاز إلى غاية يونيو 2017 استفاد أكثر من مليوني شاب طالب شغل مبتدئ من الإدماج في عالم الشغل، من بينهم نحو 563.000 شاب تم توظيفهم بشكل دائم.

 

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