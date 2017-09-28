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31000 زائر لأكثر من 1600 علامة تجارية خلال أربعة أيام

إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس

  28 سبتمبر 2017 - 11:45   قرئ 24 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس

عرف الجناح المخصص للجزائري في الطبعة الـ 39 للصالون الدولي للسوق السياحية التي انطلقت يوم الثلاثاء بباريس، إقبالا غير متوقع من طرف الزوار رغم ضيق مساحته.

 

صرح مسؤولو المؤسسات العمومية والخاصة المشاركة في الصالون لواج، أن  وجهة الجزائر بدأت تشق طريقها، ولذا يجب المضي قدما ، ونظم الديوان الوطني للسياحة  يوم الجزائر  في أجواء احتفالية بمشاركة حرفيين وممثلين للعديد من الفاعلين والمجموعات الفندقية والخطوط الجوية الجزائرية. بدأ المدير العام للديوان الوطني للسياحة رشيد شلوفي، أول أيام الصالون بدعوة العديد من ممثلي وكالات السفر الناشطة في فرنسا، وكذا الزوار الذين قدموا إلى اكتشاف المنتوج السياحي الجزائري. وحضر المدراء العامون للمجموعات الفندقية الأوراسي، الجزاير والأندلسيات، إضافة إلى مسؤولي وكالات السفر، بغية انتهاز فرصة هذا المعرض من أجل إقامة علاقات مباشرة للترويج لوجهة الجزائر.

في هذا السياق، أشار شلوفي، إلى أنه  ابتداء من الأربعاء، الكل سيشرع في البحث عن متعاملين عالميين من أجل الترويج للوجهة الجزائرية، خاصة أن المشكل الأمني لم يعد مطروحا ، مبرزا أن أهم ما تتمتع به الجزائر هو السياحة الصحراوية دون نسيان الاستثمارات المبذولة على طول الساحل الجزائري. أوضح مسؤول شركة الصناعات الجلدية سمروني نصرو، أنه أراد أن يمثل الجزائر في هذا الصالون الذي يضم ما يقارب 31.000 زائر طيلة أربع أيام وأكثر من 1600 علامة تجارية، مبديا أسفه حيال عدم اهتمام الشباب الجزائري بالحرف، فيما صرحت مديرة الاتصال بالخطوط الجوية الجزائرية مونيا برتوشي، أن شركتها تسعى إلى المساهمة في ترقية السياحة في الجزائر، وأعرب المسؤولون الذين حضروا في الجناح  60 متر مربع ، عن أملهم في الحصول على المزيد من المساحة، بغية استقبال أكبر عدد من الزوار. 

برمج الديوان الوطني للسياحة عرضا لأفلام وصور، إضافة إلى توزيع دلائل ومطويات وأقراص مضغوطة ترويجية، ناهيك عن تقديم معلومات حول فرص الاستثمار في قطاع السياحة الذي عرف نموا بـ 13% مقارنة مع سنة 2015. 

م. ن / واج

 

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