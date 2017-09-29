المدير العام للخزينة العمومية يؤكد:

ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية

أكد المدير العام للخزينة العمومية فيصل تدنيتي أن الحكومة لن تقدم أي ضمانات على اقتراض الأموال من البنك المركزي لفائدة الخزينة العمومية، سوى «وعود» بإصلاحات اقتصادية، ودعم تصريح الوزير الأول بخصوص هذا التمويل غير التقليدي على أنه «حتمية بما أن الاقتراض الخارجي غير مسموح»، كما أبرز أن الخزينة تخسر ما يضاهي 220 مليار دينار سنويا بسبب الإعفاءات الجبائية الخاصة بدعم الاستثمار.

أوضح فيصل تدنيتي أمام أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني أن الخزينة العمومية بحاجة إلى نحو 570 مليار دينار لتغطية عجزها المالي إلى غاية نهاية 2017، وهو ما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي من أجل تغطية هذا العجز. وأيد المسؤول الأول على رأس خزينة الدولة تصريحات الوزير الأول، التي دعم بها خيار الحكومة، فأكد أنه «حتمية بما أن الاقتراض الخارجي غير مسموح»، حيث سيسمح هذا الترخيص للبنك المركزي خلال مدة أقصاها خمس سنوات بالقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي «سونلغاز» و»سوناطراك». وذكر تدنيت أن المبلغ الدقيق الذي يتم حشده من التمويل غير التقليدي لم يتم تحديده بعد، مشيرا إلى أن الوزير الأول قد أمر الولاة على المستوى المحلي بتقييم كل ما يجب تمويله في الآجال القريبة، ما سيسمح بمعرفة الحجم الحقيقي للاحتياجات لاحقا. وحول تداعيات هذا النوع من التمويل، أوضح المسؤول أنه «إذا كان بعض الخبراء يركزون على إبراز سلبيات هذا التمويل، فإن خبراء آخرين يقولون إنه أداة يمكن أن تكون فعالة إذا أُحسن استغلالها، ونحن في وضع يتطلب استخدامه بما أن الاقتراض الأجنبي غير متاح». بخصوص إمكانية حدوث تضخم بعد تفعيل هذا التمويل، قال تدنيت إن الأموال التي سيتم حشدها بعد تطبيق هذه الآلية ستوجه لميزانية التجهيز، أي لإنجاز المشاريع وأموال الجباية العادية لتمويل نفقات ميزانية التسيير في حدود 75 بالمائة، ومن المنتظر أن تبلغ 85 بالمائة في 2018، ولن يتم ضخ الأموال لتسديد أجور الموظفين، ما من شأنه أن يقلل من مخاطر التضخم. أما فيما يتعلق بالضمانات، رد المدير العام للخزينة العمومية أن الضمان الوحيد هو الإسراع في تنويع الاقتصاد الوطني، مشيرا كذلك إلى رفع نسب الفوائد لدى البنوك لجذب رؤوس الأموال وإطلاق الصيرفة الإسلامية في البنوك لاستقطاب المدخرات، مما يزيد حجم السيولة النقدية، وكلها عوامل تؤدي إلى تحسين الوضع المالي للبلاد. وتحدث تدنيت بإسهاب عن أسباب العجز، فقال إن الحكومة رغم الصدمة النفطية واصلت جهودها في مجال الاستثمار العمومي بهدف التنمية، للحفاظ على نسبة النمو الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، مما أدى إلى ارتفاع نسبة العجز، ولتغطيته تم اللجوء إلى مجموعة آليات نقدية ومالية من أجل تعبئة موارد إضافية، منها أموال دفع فوائد بنك الجزائر للخزينة العمومية (610 مليار دينار في 2015 و919 مليار دينار في 2016 وتسبيقات من بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية (276 مليار دينار في2015 و280 مليار دينار في 2016) والأموال المحصلة في عملية القرض السندي للنمو الاقتصادي (580 مليار دينار) زيادة على قرض خارجي لدى البنك الإفريقي للتنمية 105مليار دينار). وأضاف المسؤول أن تراجع الإيرادات المالية واستمرار الإنفاق العمومي في مستوى عالٍ أدى إلى اللجوء إلى مدخرات صندوق ضبط الإيرادات لتغطية العجز المالي، مبرزا في شرحه أن حجم الأموال التي تم اقتطاعها منه (صندوق ضبط الإيرادات) كانت كالتالي: 1.132 مليار دينار في 2013 ثم 2.965 مليار دينار في 2014ثم 2.886 مليار دينار في 2015 ثم 1.387 مليار دينار في 2016، بعدها استخدم ما تبقى كمستوى أدنى لهذا الصندوق أي 784 مليار دينار في بداية 2017.

الإعفاءات الضريبية لصالح المستثمرين تكلف الخزينة220 مليار دينار سنويا

قال المدير العام للخزينة العمومية إن حجم الأموال التي تفقدها الخزينة المنجرّة أساسا عن الإعفاءات الضريبية ونسب الفوائد المخفضة على قروض البنوك المقررة من طرف الدولة في صالح المستثمرين العموميين والخواص وحتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستحدثة من طرف الشباب بغية تحفيز ودعم الاستثمار بما يتراوح بين 210 و220 مليار دينار سنويا، ويمكن أن يرتفع إلى300 مليار دينار في غضون سنة 2018.

حكيمة ذهبي