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لتجسيد برنامجها الاستثماري الممتد من 2020 إلى 2025

تمويل شركة النقل بالسكك الحديدية بقيمة 5800 مليار

  29 سبتمبر 2017 - 19:28   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تمويل شركة النقل بالسكك الحديدية بقيمة 5800 مليار

وقعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والبنك الوطني الجزائري اتفاقا لتمويل مشاريع تطوير وتحديث الشركة بقيمة 58 مليار دينار، في إطار البرنامج الاستثماري الثاني للشركة الذي يمتد من 2020 إلى 2025، والذي يأتي تكملة للبرنامج الأول الذي خُصص له غلاف مالي بـ 120 مليار دينار. 

وقع كل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ياسين بن جاب الله والمدير العام للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور على اتفاق لتمويل مشاريع تطوير وتحديث الشركة، في إطار البرنامج الاستثماري الثاني للشركة الذي يمتد بين 2020 و2025 بقيمة 58 مليار دينار، ويتضمن البرنامج الاستثماري للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اقتناء عتاد جديد وتصليح العتاد القديم ضمن المرحلة الأولى بين 2015 و2020، كما ستسمح هذه الاتفاقية على توجيه القرض لتمكين المؤسسة من تجسيد برنامجها الاستثماري الذي يمتد بين 2020 و2025، حيث يأتي هذا البرنامج تكملة للبرنامج الأول الذي خُصص له غلاف مالي بـ 120 مليار دينار. في السياق ذاته، أوضح وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان أن القرض سيسمح بتوازن مردودية المؤسسة، وأضاف زعلان في ذات الصدد أن المؤسسة تطمح لنقل 60 مليون مسافر و17 مليون طن من البضائع مطلع سنة2020 . من جهته، أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية أن هذه الاتفاقية ستساهم في إعطاء ديناميكية جديدة في مخطط الشركة، مضيفا أن من شأن ذلك أن يجعل المؤسسة تضطلع بدور أكبر في دفع عجلة التنمية بالبلاد. 

بوعلام حمدوش  

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