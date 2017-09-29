إجبار المتعاملين الامتثال لأحكام المخطط المتبع

تحديد 14 أكتوبر آخر أجل لإيداع برامج استيراد الأدوية الصيدلانية

حددت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات يوم 14 أكتوبر المقبل آخر أجل لإيداع برامج استيراد الأدوية الصيدلانية من أجل استكمالها لحساب السنة المالية 2018، كما أنه يتعين على المتعاملين الامتثال للأحكام المتخذة خلال نشاط 2017 بخصوص الكميات المرتقبة حسبما أفاد به بيان للوزارة.

أوضح البيان أن على المتعاملين الصيدلانيين إيداع البرامج المرتقبة لاستيراد الأدوية قبل 14 أكتوبر المقبل من أجل استكمالها لحساب السنة المالية 2018 طبقا للمذكرة رقم 519 المؤرخة في 29 أوت 2017 التي تم توجيهها إليهم. وشددت الوزارة على ضرورة إنجاز هذه البرامج على دعائم ورقية وإلكترونية وفق المخطط المتبع سنة 2017. وأضاف البيان أنه يتعين على المتعاملين الامتثال للأحكام المتخذة خلال نشاط 2017 بخصوص الكميات المرتقبة إضافة إلى تحيين قرارات التسجيل. للإشارة، عرفت فاتورة استيراد الأدوية بين جانفي وجويلية 2017 تراجعا إلى 05.44 مليار دولار، مقابل 14.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، أي بانخفاض نسبته 38.6 بالمائة.

بوعلام . ح