الدولار إلى أكبر ارتفاع أسبوعي في 2017

استقر الدولار دون تغير يذكر أمام سلة عملات كبرى، الجمعة، بعد بيانات اقتصادية أميركية متضاربة ليظل على مسار تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية في عام 2017، مع زيادة التوقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع التضخم. وساعد الارتفاع الأسبوعي، الذي يقل عن واحد بالمئة بقليل، على تحقيق العملة الأميركية أول مكسب شهري أمام نظرائها منذ شهر فيفري.

وكان الدولار انخفض، الجمعة، إلى أدنى مستوى خلال الجلسة، بعد نشر تقرير يظهر أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بالكاد في أغسطس، لكن ارتفاعا غير متوقع في مؤشر معهد إدارة التوريدات في شيكاغو لمديري المشتريات، وقراءة متماشية مع التوقعات لمعنويات المستهلكين بددا أثر ذلك.