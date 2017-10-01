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فيما انخفضت واردات الأدوية

ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 8 الأولى 2017

  01 أكتوبر 2017 - 18:47   قرئ 41 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 8 الأولى 2017

سجلت فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية ارتفاعا وصل إلى 5,9 ملايير دولار مقابل 5,44 ملايير دولار خلال الفترة نفسها، فيما تراجعت فاتورة استيراد الأدوية بنسبة 7 %.

 

أوضحت حصيلة المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته قفزت إلى أكثر من مليار دولار ما بين مطلع جانفي ونهاية أوت 2017، في مقابل نحو 658 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية بارتفاع قدر بـ 53,7 %.

وحسب المصدر نفسه فإن واردات السكر والمواد السكرية سجلت التوجه نفسه، إذ ارتفعت بنسبة 26.7 % إلى 755 مليون دولار مقابل 596 مليون دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2016، وارتفعت واردات الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية إلى 570 مليون دولار مقابل 469 مليون دولار أي بارتفاع 21.62 %، كما ارتفعت فاتورة استيراد الحبوب (القمح الصلب والقمح اللين) والدقيق والطحين إلى 1.93 مليار دولار مقابل 1.87 مليار دولار أي بزيادة قدرها 3.44 %. وخلال فترة المقارنة نفسها استوردت الجزائر ما قيمته 287.75 مليون دولار من البن والشاي مقابل 270 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة  الجارية، مما يمثل ارتفاعا بـ 6.95 بالمائة، كما استوردت الجزائر ما قيمته 228.12 مليون دولار من الخضر الجافة وغيرها مقابل 183.8 مليون دولار، حيث ارتفع بـ 24.1 %، وبلغت واردات اللحوم 162.8 مليون دولار مقابل 167مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2016 أي انخفضت بـ 2.52 %. من جهة أخرى، تراجعت فاتورة استيراد الأدوية إلى 1.26 مليار دولار مقابل 1.35 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2016.

بوعلام حمدوش

 

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