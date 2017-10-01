باشرت عملية إحصاء وجمع معلومات بخصوص نقصها

أنكا اتعمل على استقرار الأسعار بخلق أسواق جوارية

أكدت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أنكا على لسان رئيسها الحاج طاهر بولنوار عن مباشرة جمع معطيات وبيانات حول نسبة افتقار البلديات والتجمعات السكانية الكبرى للعدد الكافي من الأسواق الجوارية وأسواق التجزئة والمساحات التجارية الكبرى، لتعمل على سد هذا النقص من خلال نقله إلى السلطات المحلية ومناقشة سبل القضاء عليه، بهدف المساهمة في استقرار الأسعار والتقليل من حجم الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية.

شرعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في عملية إحصاء وجمع أكبر قدر من البيانات والمعطيات حول نسبة افتقار البلديات الجزائرية والتجمعات السكانية الكبرى للأسواق الجوارية وأسواق التجزئة التي أصبح نقصها يشكل واحدا من أهم المؤثرات المباشرة في ارتفاع الأسعار التي باتت تستنزف القدرة الشرائية للمواطن يوما بعد يوم، لتتقدم بعد ذلك أنكا بهذه المعطيات التي جمعتها إلى السلطات المحلية مرفقة باقتراح منح قطع أرضية محدودة من أجل إنجاز أسواق جوارية أو أسواق تجزئة شرط أن يقوم التجار المحليون المستفيدون من محلاتها بتمويلها، كما ستقوم الجمعية بالتنسيق مع السلطات المسؤولة من أجل الوصول إلى أسرع حل وأنجع طريقة باستغلال المساحات التجارية وعدد كبير جدا من المحلات المغلقة والمهملة منذ عدة سنوات. من جهته، فصّل الحاج طاهر بولنوار في أهمية مثل هذه الخطوة في المساهمة في استقرار الأسعار على مستوى هذه البلديات، لأن تكدس السلع على مستوى سوق الجملة وصعوبة تسويقها في ظل انخفاض عدد الأسواق الجوارية وأسواق التجزئة اللازمة يعمل بشكل مباشر على تضخيم الفارق بين سعر الجملة وسعر التجزئة، وبطريقة عكسية فإن خلق زيادة في عدد الأسواق الجوارية الكافية سيساهم في التقليل من تضخم هذا الفارق مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار واستقرارها، كما أن فتح هذه الأسواق سيشجع الفلاحين والمنتجين على اختلاف أنواعهم بالعمل على زيادة الإنتاج أو على الأقل عدم التخوف والرهبة من وفرة الإنتاج كما أصبحت العادة لدى المنتج الجزائري، يضيف نفس المتحدث.