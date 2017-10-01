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فيما تشتكي تعاونية الحبوب نقص طاقة الاستيعاب والتخزين

جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان

  01 أكتوبر 2017 - 19:02   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان

أسفرت حملة الحصاد والدرس التي شملت 131 ألف هكتار بولاية غليزان عن جني أزيد من 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب، بمردود متوسط يقدر بـ14 قنطارا في الهكتار الواحد، وتم لهذه الحملة تسخير أزيد من 280 حاصدة و2600 جرار، إلى جانب توفير 33 شاحنة لنقل المنتوج إلى تعاونيتي الحبوب والبقول الجافة بالولاية.

 

كشفت مصالح مديرية الفلاحة عن تخزين أزيد من مليون و56 ألف قنطار من مختلف أصناف الحبوب خلال حملة الجمع التي اختتمت مؤخرا، وأوضح عبد القادر كتو أن هذه الكمية قد تمّ استقبالها على مستوى تعاونيتي الحبوب والبقول الجافة لغليزان ووادي ارهيو و13 مركزا للتخزين، وقد شملت أزيد من 919 ألف قنطار من القمح الصلب و45 ألف من القمح اللين و91 ألف قنطار من الشعير و354 قنطار من الخرطال. وقد فاقت كميات الحبوب المجمعة طاقة هياكل التخزين بالولاية التي تقارب 980 ألف قنطار، مما تطلب اللجوء إلى مستودعات من خارج القطاع. وقد تمّ انتقاء أزيد من 238 ألف قنطار من بذور الحبوب تمت معالجتها وشُرع مؤخرا في توزيعها على المزارعين على مستوى تعاونيتي الحبوب والبقول الجافة لغليزان ووادي ارهيو. أما فيما يخص مشكل التخزين، فرغم أن ولاية غليزان تعتبر من بين الولايات التي تحوز أكبر طاقة تخزين، إلا أن هذه الطاقة الاستيعابية تبقى دون حجم الإنتاج الفلاحي في الولاية خاصة فيما يتعلق بإنتاج الحبوب، مما يجعل مديرية الفلاحة تستنجد دوما بالقطاع الخاص بأموال ضخمة لتخزين المحاصيل، لاسيما عندما يكون الإنتاج وفيرا على غرار السنة الفارطة أين تم جمع 900 ألف قنطار، والسبب نقص مواقع التخزين رغم شساعة مساحة الأراضي الصالحة لزراعة الحبوب، حيث تشتكي كل سنة تعاونية الحبوب والبقول الجافة من هذا النقص.

ز. أمينة

 

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