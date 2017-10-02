إطلاق أولى عمليات التمويل الإسلامي قبل نهاية العام الجاري

ستشرع بعض البنوك في العمليات الأولى للتمويل الإسلامي قبل نهاية 2017، حسبما أكده رئيس جمعية البنوك و المؤسسات المالية "آباف"بوعلام جبار

و أكد جبار أن العمليات الأولى الخاصة بإدراج التمويل الإسلامي في المجال البنكي ستطلق من طرف بعض البنوك قبل نهاية 2017 ، في حين ستتبع البنوك الأخرى نفس الإجراء خلال 2018 " الانطلاق في عمليات التمويل الإسلامي بات وشيكا على مستوى البنوك العمومية، و أيضا على مستوى جمعية البنوك و المؤسسات المالية "، مؤكدا انه تم التحضير له مند مدة خصوصا من جانب التحسيس و التكوين و في هذا الصدد، أشار ذات المسؤول أن كل البنوك العمومية هي بصدد التحضير لهذا المشروع و سجلته في استراتيجيات عملها لإطلاقه سواء على مستوى الادخار أو في باقي صيغ التمويل المتاحة و أوضح المتحدث أن هذا المشروع يندرج في إطار إرادة البنوك لتنويع منتجاتها و بالتالي تلبية طلبات زبائنها فضلا عن ذلك اضاف -ذات المسؤول- قوله " هناك سوق و زبائن يطالبون بإدراج هذا النوع من التمويل الإسلامي، لذلك فمن واجب البنوك تلبية هذه الطلبات " و أعرب جبار عن أمله ان يحقق للتمويل الإسلامي الذي سيدرج في البنوك عبر الوطن النجاح المرجو، خاصة ما تعلق ب" البنكنة " و استقطاب الادخار و بالتالي المشاركة في التطور الاقتصادي