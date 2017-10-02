هذه أسباب تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات الآسيوية بعد تحقيق مكاسب وصلت إلى 20 % في الربع الثالث بعد أن أشار مسح إلى زيادة بسيطة في إنتاج "أوبك" في شهر سبتمبر

وتراجع الخام الأمريكي سنتين إلى 51.65 دولار للبرميل. وسجل خام القياس الأمريكي الجمعة أكبر ارتفاع ربع سنوي له منذ الربع الثاني في 2016 وأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ جانفي الماضي وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت لتسليم جانفي ستة سنتات إلى 56.73 دولار للبرميل، وكان سعر برنت تسليم أكتوبر قد ارتفع 13 سنتا عند الإغلاق الجمعة إلى 57.54 دولار للبرميل محققاً ارتفاع في الربع الثالث بلغ نحو 20 % وهو أكبر ارتفاع خلال خمسة أرباع، وكانت تلك أكبر زيادة في الربع الثالث منذ عام 2004