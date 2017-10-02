تعزيز الرقابة على العطل المرضية لتخفيف التعويضات

شريط الاخبار
عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر وزارة السكن ترفع وتيرة إنجاز المشاريع وتعد بتسليم كل مساكن عدل الثورة المزعومة لزطشي تثير سخرية الجزائريين! أويحي يمنح الضوء الأخضر لاستغلال النفط والغاز الصخريين وتعديل قانون المحروقات استقالة جماعية لمناضلي الأفلان بتيزي وزو ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 8 الأولى 2017 الوضع الإقليمي للجزائر خطير تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران الأمن الوطني و أنتربول ينظمان ورشة لتحليل المعلومات الجنائية الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب الشبيبة الحرة للأرسيدي تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية إخراج ربع مليون قنطار من بطاطا غرف التبريد الأسبوع المقبل لكسر الأسعار التلفزيون الجزائري خرق روح المصالحة الوطنية مقري ينتقد المتاجرين بالمأساة الوطنية جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان أنكا اتعمل على استقرار الأسعار بخلق أسواق جوارية تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه في بجاية 14 قتيلا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار اتحاد الجزائر يتعادل سلبًا أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا! وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تعزيز الرقابة على العطل المرضية لتخفيف التعويضات

تعزيز الرقابة على العطل المرضية لتخفيف التعويضات

  02 أكتوبر 2017 - 12:40   قرئ 7 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تعزيز الرقابة على العطل المرضية لتخفيف التعويضات

قال محي الدين واقنوني،المدير المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، أنه تم تعزيز الرقابة على العطل المرضية لتخفيف التعويضات.

وأضاف أن الصندوق إتخذ إجراءات تخص العطل المرضية كتعزيز المراقبة الطبية بجميع أشكالها وكذا المراقبة الإدارية لتخفيف التعويضات.

مشيرا بأن الصندوق يدفع مبلغ متزايد سنويا لهيئات الصحة، خاصة وأن تحصيلات الصندوق بلغت 30 بالمائة خلال شهر أوت الماضي.

معتبرا أنها نسبة غير كافية مع العلم أن المصدر الرئيسي للتأمينات الإجتماعية هو التحصيلات من أرباب العمل.

وأضاف واقنوني في حديث للإذاعة الأولى، أنه تم إجبار دفع التحصيلات عن طريق تجنيد 600 مراقب لمراقبة أرباب العمل.

مفيدا أن العملية متواصلة ليتم التحصيل أكثر في السنوات المقبلة، خاصة وأنه تم تسجيل أكثر من 76 ألف مخالف.

كما تم توسيع وعاء الاشتراكات من خلال غشراك 30 ألف رب عمل جديد وأكثر من 14 ألف أجير.

وتابع يقول أنه تم تحصيل 50 بالمائة من مستحقات الضمان الإجتماعي لدى أرباب العمل، في السداسي الأول من 2017.

وأضاف وقنوني أنه سيتم عصرنة القطاع إلكترونيا، وتكوين الأعوان بوكالات الصندوق ولاسيما بالأمازيغية وبلغة الإشارة ومنشورات البراي.

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات