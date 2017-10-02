تعزيز الرقابة على العطل المرضية لتخفيف التعويضات

قال محي الدين واقنوني،المدير المساعد للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، أنه تم تعزيز الرقابة على العطل المرضية لتخفيف التعويضات.

وأضاف أن الصندوق إتخذ إجراءات تخص العطل المرضية كتعزيز المراقبة الطبية بجميع أشكالها وكذا المراقبة الإدارية لتخفيف التعويضات.

مشيرا بأن الصندوق يدفع مبلغ متزايد سنويا لهيئات الصحة، خاصة وأن تحصيلات الصندوق بلغت 30 بالمائة خلال شهر أوت الماضي.

معتبرا أنها نسبة غير كافية مع العلم أن المصدر الرئيسي للتأمينات الإجتماعية هو التحصيلات من أرباب العمل.

وأضاف واقنوني في حديث للإذاعة الأولى، أنه تم إجبار دفع التحصيلات عن طريق تجنيد 600 مراقب لمراقبة أرباب العمل.

مفيدا أن العملية متواصلة ليتم التحصيل أكثر في السنوات المقبلة، خاصة وأنه تم تسجيل أكثر من 76 ألف مخالف.

كما تم توسيع وعاء الاشتراكات من خلال غشراك 30 ألف رب عمل جديد وأكثر من 14 ألف أجير.

وتابع يقول أنه تم تحصيل 50 بالمائة من مستحقات الضمان الإجتماعي لدى أرباب العمل، في السداسي الأول من 2017.

وأضاف وقنوني أنه سيتم عصرنة القطاع إلكترونيا، وتكوين الأعوان بوكالات الصندوق ولاسيما بالأمازيغية وبلغة الإشارة ومنشورات البراي.