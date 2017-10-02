قيطوني: نفكر في مراجعة قانون المحروقات

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات الساري.

و في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الاعمال الجزائري الامريكي بحضور ممثلين عن شركات امريكية كبرى من قطاعات عديدة منها اساسا قطاعي الطاقة و الطاقات المتجددةي أكد الوزير انه "تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانبي لاسيما في مجال الاستشراف و استغلال المحروقات".

و أوضح في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن المراجعة ستتمحور اساسا حول الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول.

للتذكير يعود تاريخ قانون المحروقات الحالي الى يوليو 2006 المعدل و المتمم لقانون 28 ابريل 2005 المتعلق بالمحروقات.

و خلال الزيارة التي قام بها أمس الاحد الى المنطقة الصناعية البتروكمياوية لأرزيو أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنه "تعديل قانون المحروقات بات ضروريا لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد".