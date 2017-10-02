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قيطوني: نفكر في مراجعة قانون المحروقات

  02 أكتوبر 2017 - 14:04   قرئ 8 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قيطوني: نفكر في مراجعة قانون المحروقات

كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الاثنين بالجزائر العاصمة انه تم الشروع في التفكير حول مراجعة قانون المحروقات  الساري.

و في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح اجتماع مجلس الاعمال الجزائري الامريكي  بحضور ممثلين عن شركات امريكية كبرى من قطاعات عديدة منها اساسا قطاعي الطاقة  و الطاقات المتجددةي أكد الوزير انه  "تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون  المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانبي لاسيما في مجال  الاستشراف و استغلال المحروقات".

و أوضح في تصريح للصحافة على هامش اللقاء أن المراجعة ستتمحور اساسا حول  الجانب الجبائي للقانون الساري المفعول.

للتذكير يعود تاريخ قانون المحروقات الحالي الى يوليو 2006 المعدل و المتمم  لقانون 28 ابريل 2005 المتعلق بالمحروقات.

و خلال الزيارة التي قام بها أمس الاحد الى المنطقة الصناعية البتروكمياوية  لأرزيو أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أنه "تعديل قانون المحروقات بات ضروريا  لجلب المستثمرين من جديد وتحسين مداخيل البلاد".

 

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