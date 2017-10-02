الحكومة تخصص 1760 مليار دينار تحويلات في قانون المالية المقبل

الحاجة لأكثر من 27 مليار دولار لتغطية عجز ميزانيتي 2017 و2018

طغت الزيادات على عدد من المواد الأساسية في قانون المالية الجديد الذي عرضه وزير المالية عبد الرحمن راوية الأسبوع الفارط، أمام مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، للموافقة والدراسة قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه للمناقشة والتصويت عليه.

تضمن مشروع قانون المالية زيادات جديدة في أسعار الوقود والسجائر والضرائب على أصحاب الشكارة ، واعتمدت الحكومة أيضا على دعم المواد الأساسية الحبوب، الحليب، السكر والزيت ، حيث بلغت قيمة التحويلات الاجتماعية 183.2 مليار دينار (1,611 مليار دولار)، وتبلغ حصة هذا الدعم 10.4 بالمائة من مجموع التحويلات الاجتماعية، بزيادة قدرت نسبتها بـ 44.2 بالمائة، بينما تم تخصيص 331.7 مليار دينار لدعم الصحة (2,917 مليار دولار) وتمثل حصة بـ 18.8 بالمائة بنمو قدر بـ 0.5 بالمائة. وعلى هذا الأساس، تظل مستويات التحويلات الاجتماعية مرتفعة بالنظر لحساسية الظرف، في وقت يتم فيه التخلي تدريجيا عن الدعم الباطني مثل ذلك الذي يخص الوقود، مع زيادات جديدة في الاسعار، يوظف لتوسيع دائرة التحصيل الجبائي الغذائية الأساسية في هذا القانون بما يصل إلى 1.6 مليار دولار.

كما خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية التمهيدي لسنة 2018 غلافا ماليا قدر بـ 1760.02 مليار دينار (15.475 مليار دولار) برسم التحويلات الاجتماعية والدعم المقدم للأسر والعائلات، ليتم بذلك الإبقاء على نفس مستويات الإنفاق حرصا على هدوء الجبهة الاجتماعية التي تواجه عدة ضغوط بالمقابل على خلفية رفع الأسعار ومضاعفات ارتفاع نسب التضخم.

وبالمقابل، تم تخصيص 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام (BIP) للتحويلات الاجتماعية، ورفع قيمة التحويلات مقارنة بقانون المالية لسنة 2017 بـ 129.3 مليار دينار أو ما يعادل 1,137 مليار دولار.

وتمثل التحويلات الخاصة بالصحة والسكن والأسر نسبة 64.9 بالمائة من مجموع قيمة التحويلات، حيث تقدر التحويلات الخاصة بالسكن مثلا 396.1 مليار دينار أو ما يعادل 3,483 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 29.9 بالمائة، وحصة 22.51 بالمائة من مجموع التحويلات الاجتماعية.

كما أقرّ في هذا القانون رفع الغلاف المالي الموجّه لدعم المجالس الشعبية البلدية، ليصل إلى 70 مليار دينار، أي سبعة آلاف مليار سنتيم، قصد تمكينها من إنجاز البرامج البلدية للتنمية في شتى المجالات، وكذا تمويل البرامج التنموية الجوارية دون استثناء البلديات الحدودية.

كما توقعت الحكومة في مشروع قانون المالية التمهيدي 2018 تراجعا محسوسا في احتياطي الصرف الذي يرتقب أن يفقد -وفق التوقعات الجديدة للحكومة- 20.8 مليار دولار ما بين نهاية 2017 و2020، فيما توقعت الحكومة بلوغ احتياطي الصرف 97 مليار دولار نهاية السنة الحالية، مقابل 105 مليار دولار في جويلية، و102 مليار دولار في سبتمبر، كما تتوقع استمرار انخفاض مستوى الاحتياطي خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث يرتقب بلوغ ناتج الاحتياطي 85.2 مليار دولار في 2018 ثم 79.7 مليار دولار في 2019 و76.2 مليار دولار في 2020.

وتتطلع الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو بـ 4 في المائة مقابل 3.6 في المائة سابقا، مقابل نسبة نمو خارج المحروقات بـ 3.4 في المائة في 2018. وتتوجه الحكومة نحو توسيع دائرة الجباية العادية مقابل مسعى ضبط التضخم في حدود معدل بـ 4.3 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهو رهان يبقى صعبا في ظل مؤشرات نسبة تضخم هذه السنة بنحو 6 في المائة، مقابل 6.4 في المائة عام 2016، وتوقع نسبة تضخم بـ 5.5 في المائة في 2018.