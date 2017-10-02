وسط انتقادات للقرار وتحذيرات من أزمة جفاف السنوات المقبلة

إيفاد مهندسين إلى أمريكا للتكوين وكسب التكنولوجيا النظيفة لتفادي كوارث بيئية

مبتول: فعالية ومداخيل الغاز الصخري على الخزينة لن تكون إلا بين 2020 و2025

تبنت حكومة أحمد أويحيى مجددا ملف الغاز الصخري كأحد أهم الحلول لمواجهة أزمة شح الموارد المالية للبلاد، بعد تجميده منذ سنتين إثر موجة الاحتجاجات العارمة الرافضة لاستغلال الغاز الصخري آنذاك، في الوقت الذي يدعو فيه خبراء في الشؤون الطاقوية إلى ضرورة تبني التكنولوجيا المتطورة الصديقة للبيئة التي تعمل بها كل من أمريكا والصين لتفادي أي أضرار على البيئة ورفع مداخيل الخزينة العمومية بين 2020 و2025.

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى بعد منح الضوء الأخضر لاستغلال النفط والغاز الصخريين كأحد الحلول الطاقوية الناجعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية بما يندرج ضمن أحد بنود قانون المحروقات ضرورة تبني الفكرة مجددا، فالقانون الحالي لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب مما يتطلب إعادة النظر فيه بكل رزانة وهدوء دون مزايدات سياسية ووفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي.

وتُطرح تساؤلات عديدة حول إمكانية التصدي لغضب الجنوب الجزائري بعدما أعاد أويحيى الجدل حول قضية الغاز الصخري للواجهة بعد قرابة سنتين عن إغلاق هذا الملف بعدما أثار موجة غضب واحتجاجات كبيرة بالجنوب، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألزمت الحكومة بالتوجه نحو استغلال البترول والغاز الصخريين كحل اضطراري.

أكد الخبير الدولي في الشؤون الطاقوية عبد الرحمان مبتول في حديث لـ المحور اليومي أن إعادة الحكومة لقضية استغلال الغازي الصخري من جديد كحل للأزمة الاقتصادية الحالية مُجدٍ، إلا أن نتائجه لن تُثمر وكذا نجاعته الطاقوية لترقية مداخيل الجزائر من صادرات النفط والغاز الصخريين إلا في الفترة الممتدة بين 2020 و2025.

وأوضح مبتول بلغة الأرقام أن توجه الحكومة نحو هذه الطاقة ليس وليد الصدفة بل حتمية حسبه، بالنظر للوضعية المالية الصعبة التي تمر بها البلاد وكذا تآكل احتياطي الصرف الأجنبي من 194 مليار دولار ليهوي نهاية 2017 إلى 97 مليار دولار، مضيفا أن توقعاته بتراجع عائدات سوناطراك من صادرات المحروقات إلى 28 مليار دولار مع نهاية 2017 مقابل فاتورة استيراد تتراوح بين 55 و60 مليار دولار تعد عاملا مهما يُلزم الدولة بالشروع في استغلال الغاز الصخري. وأشار مبتول إلى أنه رفع تقريرا إلى الحكومة حول تقنيات جديدة ستسمح باستغلال الغاز الصخري دون إحداث أضرار بيئية، مضيفا أنه أشرف على التحضير للملف الذي شارك فيه خبراء يتمتعون بعقود من الخبرة في ميدان الطاقة ومهندسون واقتصاديون، حيث أكد أن التقرير موضوعي يقاس بتحليلات ومقترحات من جميع الاتجاهات، متجنبا أي مجادلات عقيمة، حيث ينبغي أن ينصبّ التركيز فقط على المصالح العليا للجزائر.

وأضاف ذات الخبير أن معظم الخبراء يرون أن الطاقة باعتبارها صميم الأمن الوطني، تعد فرصة للجزائر التي تحتاج إلى تقييم إمكاناتها، إلا أن الحكومة مُطالبة بتحليل جميع المخاطر السلبية وربحيتها على المدى الطويل، والهدف الاستراتيجي للتحرك نحو مزيج نشيط.

وتطرق مبتول في ذات البيان إلى كيفية استغلال الغاز الصخري، مؤكدا أن ما يشغل الرأي العام والحكومة حاليا عمليات الحفر والاستكشاف التي تستخدم فيها مواد خطيرة وتقنيات تقليدية مضرة بالمحيط.

من جهته، انتقد الخبير في الشؤون الطاقوية مدير مخبر الطاقات المتجددة البروفيسور شمس الدين شيتور، توجه الحكومة حاليا نحو استغلال النفط والغاز الصخريين بقوله مثل هذه القرارات يجب أن لا تكون بصفة ارتجالية، بل على سوناطراك دراستها من مختلف الجوانب ، داعيا شركة سوناطراك إلى تكوين جيل من المهندسين الأكفاء، من خلال إيفاد بعثة لأمريكا لنقل وكسب تكنولوجيا نظيفة في هذا المجال لا تضر بالبيئة على مدى 3 إلى 5 سنوات. وأوضح المتحدث في ذات الصدد أن المشكل الكبير يكمن في انتهاج طرق الحفر والتنقيب التقليدية الخطيرة على البيئة واستعمال مواد كيماوية سامة تضر بالبيئة وبصحة مواطني الجنوب، أضف إلى ذلك استعمال المياه الشروب حيث يتطلب حفر أنبوب واحد فقط 15 ألف متر مكعب من الماء، فيما يتطلب حفر حقل بترول أو غاز ضعف الكمية بين 5 و6 مرات، معتبرا استغلاله بالتقنيات التقليدية من استعمال للماء الشروب مهددا للثروة المائية الجوفية للجزائر ويلوح بأزمة جفاف في السنوات المقبلة. وقال الخبير ذاته إن استغلال الغاز الصخري نعمة على الاقتصاد الجزائري في حال تم استغلاله بأحسن الظروف وبتبني تكنولوجيا متطورة كالتي تنشط بها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكذا الأرجنتين، لتُجنب المحيط كوارث بيئية وصحية خطيرة.