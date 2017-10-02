وفد جزائري بتونس اليوم لتباحث فرص الشراكة في مجال قطع غيار السيارات

وزارة الصناعة ترفع نسبة الإدماج في دفتر الشروط الجديد واقتراب الإفراج عنه

أكدت مصادر متطابقة أن دفتر الشروط الجديد المنظم لصناعة السيارات يقترب من الإفراج عنه، بعد إدخال العديد من التعديلات عليه، في مقدمتها مراجعة نسبة الإدماج وإنشاء صناعة مناولة من خلال تجنيد المناولين والمجهزين من أجل مساعدة مصانع التركيب.

أكد رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة كمال أقسوس أن احتساب نسبة الإدماج ستكون له علاقة مباشرة بصناعة قطع الغيار، دون احتساب أجور العمال والتكوين واللوجستيك وغيرها من الخدمات، كما أكد أن دفتر الشروط الجديد المنظم لنشاط صناعة السيارات الجديدة يحمل شروطا جدية على المصنعين لدعم الاقتصاد الوطني واستقطاب العملة الصعبة، من خلال تصدير جزء من الإنتاج على المدى المتوسط يتعلق أساسا بالمطالبة على المدى المتوسط بتصدير جزء من الإنتاج وإلزامية مساهمة أدنى للشريك الأجنبي في رأسمال الشركات الجزائرية المستحدثة.

وفي سياق متصل، يتباحث اليوم ممثلو نحو 20 مؤسسة جزائرية في العاصمة التونسية تونس فرص الشراكة والتعاون مع نظرائهم التونسيين الناشطين في المناولة بقطاع صناعة السيارات، حيث أوضحت رئيسة قسم الاندماج والمناولة الصناعية في وزارة الصناعة والمناجم جوهر الهادي أن هدف البعثة الجزائرية لتونس هو بحث فرص الشراكة والتعاون التي تسمح لمتعاملي كلا البلدين باستحداث شراكات بينية في قطاع المناولة الصناعية للسيارات في الجزائر، مؤكدة أن هذه الخطوة مباردة من البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة تحت رعاية وزارة الصناعة والمناجم. من جهته، قال رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة كمال أقسوس إن الهدف الأساسي من هذه البعثة هو تحديد فرص الشراكة والتعاون البيني في قطاع صناعة السيارات والبحث عن السبل الكفيلة باستحداث مؤسسات مختلطة مع المتعاملين التونسيين، سواء في مجال تصنيع قطع الغيار أو قطع ولواحق التركيب الأولي في السيارات، قائلا إن المتعاملين التونسيين لهم خبرة وتجربة كبيرة في المجال من منطلق أنهم كانوا السباقين منذ سنوات في النشاطات المرتبطة بقطاع صناعة قطع غيار السيارات، كما أنهم يملكون علاقات مهمة مع الشركاء الأجانب، موضحا أن 80 بالمائة من الإنتاج التونسي في قطاع صناعة السيارات يتم تصديره إلى دول أوروبا، ما يدفعنا أكثر للاستفادة من هذه الخبرة عبر شراكات مربحة للطرفين، خصوصا أن البلدين متجاوران وتربطهما علاقات مشتركة، مما سيساعد على دعم وتطوير قطاع المناولة في مجال تصنيع السيارات وتسريع وتيرتها.