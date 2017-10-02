خبراء يثمنون قرار أويحيى ويعتبرونه ضرورة لتنمية الاقتصاد الوطني

القاعدة (51 - 49) بالمائة معرقلة وتعديلها حتمية لتقوية الاستثمار

يأتي قرار تعديل قانون المحروقات بعد تجميده منذ سنة 2003 كخطوة يفرضها الوضع المالي الصعب للبلاد من أجل جلب مستثمري الطاقة الأجانب الأمريكيين منهم والصينيين لكسب تكنولوجيا متطورة، خاصة فيما يتعلق بالمادة السيادية 51-49 بالمائة التي يرى مختصون وخبراء في الشأن الطاقوي على غرار عبد الرحمان مبتول وشمس الدين شيتور ضرورة مراجعتها وتعديلها، بالنظر إلى ضعف استقطاب قانون 2013 للمستثمرين الأجانب.

أفاد الخبير المختص في الشؤون الطاقوية شمس الدين شيتور في اتصال خص به المحور اليومي ، أن تعديل الحكومة لقانون المحروقات يتركز أساسا على القاعدة السيادية 51-49 بالمائة، فالحكومة مُلزمة لا محالة بتعديل القاعدة الاقتصادية لجلب عدد مهم من الشركات الأجنبية الناشطة في المجال وأهمها الأمريكية والصينية، الأمر الذي من شأنه دفع وتيرة التنقيب واستغلال النفط والغاز الصخريين. وبالمقابل، فسّر مبتول في حديثه لـ المحور اليومي ضعف جلب قانون المحروقات للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن القاعدة السيادية 49-51 بالمائة لا تزال تشكل عائقا أمام استقطاب عدد مهم من الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق الجزائرية ونقل التكنولوجيا المتطورة في المجالات الطاقوية، وهو ما تحتاجه البلاد لتطوير عمليات التنقيب والاستكشاف وكذا استغلال الغاز الصخري. ولفت مبتول في ذات الشأن إلى عدم تقدم الشركات الكبيرة للاستثمار في الجزائر، مما يقلص فرص كسب الخبرة، مثل انسحاب الصين على مستوى مصفاة أدرار، في الوقت الذي تدعم سوناطراك كل وحدة حاليا بتكاليف إضافية.

وأكد ذات الخبير أن الجزائر لن تتوقع تدفق الاستثمار الأجنبي مع القانون الحالي للتنقيب في الخارج وخاصة الغاز غير التقليدي الذي يتطلب تقنيات متقدمة من خلال الحفر الأفقي الذي تتحكم فيه بعض الشركات، وكذا البحوث الحالية التي تركز علي تقنيات مكافحة التلوث، في إشارة منه إلى أن تعديل قانون المحروقات خطوة ضرورية وإيجابية للاقتصاد الوطني بالنظر لاحتياطي الجزائر الهام من الغاز الصخري الذي يصنف في المرتبة الرابعة عالميا، إلا أن سوناطراك يضيف مبتول- لا تملك القدرات التكنولوجية لإنتاج هذه الطاقة.