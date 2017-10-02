شريط الاخبار
احتياطي الصرف يفقد 20.8 مليار دولار مع نهاية 2020 وزارة الصناعة ترفع نسبة الإدماج في دفتر الشروط الجديد واقتراب الإفراج عنه هل تستخرج توتال الفرنسية الغاز الصخري من صحراء الجزائر؟ تزويد سكنات عدل ، أل.بي.بي وبالتساهمي بالأنترنت عالية التدفق أفراد التعبئة والحرس البلدي من 12 ولاية غربية يحتجون بوهران كنابست يعقد مجالس ولائية يومي 11 و14 أكتوبر ويهدد بالإضراب نقابة ممارسي الصحة تدعو إلى تغيير السياسة المنتهجة حنون ترافع لمزيد من الحريات للمحافظة على السلم والاستقرار القاعدة (51 - 49) بالمائة معرقلة وتعديلها حتمية لتقوية الاستثمار مخطط مكافحة السرطان سمح بإحراز تقدم في جراحة وعلاج الأورام تكييف قانون المحروقات مع الأوضاع الراهنة ضرورة حتمية إيداليا تؤكد تمسك الدولة بحماية الفئات الهشة والتكفل بها عرض صور ضحايا المأساة الوطنية تثير جدلا في الجزائر وزارة السكن ترفع وتيرة إنجاز المشاريع وتعد بتسليم كل مساكن عدل الثورة المزعومة لزطشي تثير سخرية الجزائريين! أويحي يمنح الضوء الأخضر لاستغلال النفط والغاز الصخريين وتعديل قانون المحروقات استقالة جماعية لمناضلي الأفلان بتيزي وزو ارتفاع فاتورة استيراد المواد الغذائية خلال الأشهر الـ 8 الأولى 2017 الوضع الإقليمي للجزائر خطير تمار ينهي مهام مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لوهران الأمن الوطني و أنتربول ينظمان ورشة لتحليل المعلومات الجنائية الوكلاء العقاريون يطالبون بتسهيلات لدى المحافظات العقارية النقابات المستقلة تهدد بالعودة إلى الحركات الاحتجاجية نهاية الشهر الجاري إقصاء 200 اسم ورفض 03 قوائم للمحليات بتلمسان كناس يراسل أويحيى و أوجال تطالب حجار بالاهتمام بالطالب الشبيبة الحرة للأرسيدي تدعو للمشاركة بقوة في الانتخابات المحلية إخراج ربع مليون قنطار من بطاطا غرف التبريد الأسبوع المقبل لكسر الأسعار التلفزيون الجزائري خرق روح المصالحة الوطنية مقري ينتقد المتاجرين بالمأساة الوطنية جني 1.8 مليون قنطار من مختلف أصناف الحبوب بغليزان أنكا اتعمل على استقرار الأسعار بخلق أسواق جوارية تحديد هوية الإرهابي المقضى عليه في بجاية 14 قتيلا في حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة الجيش يكشف عن مخبأ للأسلحة ببرج باجي مختار اتحاد الجزائر يتعادل سلبًا أمام الوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي أفريقيا جزائريون ضمن جيش «داعـش» الجديد في ليبيا! وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان أويحيى يأمر بن غبريت بتقديم حصيلة عن مشاريع التربية المجمدة لإعادة بعثها ا ضمانات على التمويل غير التقليدي سوى وعود بإصلاحات اقتصادية الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. القاعدة (51 - 49) بالمائة معرقلة وتعديلها حتمية لتقوية الاستثمار

خبراء يثمنون قرار أويحيى ويعتبرونه ضرورة لتنمية الاقتصاد الوطني

القاعدة (51 - 49) بالمائة معرقلة وتعديلها حتمية لتقوية الاستثمار

  02 أكتوبر 2017 - 19:38   قرئ 31 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
القاعدة (51 - 49) بالمائة معرقلة وتعديلها حتمية لتقوية الاستثمار

  يأتي قرار تعديل قانون المحروقات بعد تجميده منذ سنة 2003 كخطوة يفرضها الوضع المالي الصعب للبلاد من أجل جلب مستثمري الطاقة الأجانب الأمريكيين منهم والصينيين لكسب تكنولوجيا متطورة، خاصة فيما يتعلق بالمادة السيادية 51-49 بالمائة التي يرى مختصون وخبراء في الشأن الطاقوي على غرار عبد الرحمان مبتول وشمس الدين شيتور ضرورة مراجعتها وتعديلها، بالنظر إلى ضعف استقطاب قانون 2013 للمستثمرين الأجانب.

 

أفاد الخبير المختص في الشؤون الطاقوية شمس الدين شيتور في اتصال خص به  المحور اليومي ، أن تعديل الحكومة لقانون المحروقات يتركز أساسا على القاعدة السيادية 51-49 بالمائة، فالحكومة مُلزمة لا محالة بتعديل القاعدة الاقتصادية لجلب عدد مهم من الشركات الأجنبية الناشطة في المجال وأهمها الأمريكية والصينية، الأمر الذي من شأنه دفع وتيرة التنقيب واستغلال النفط والغاز الصخريين. وبالمقابل، فسّر مبتول في حديثه لـ المحور اليومي  ضعف جلب قانون المحروقات للاستثمارات الأجنبية، موضحا أن القاعدة السيادية 49-51 بالمائة لا تزال تشكل عائقا أمام استقطاب عدد مهم من الشركات الأجنبية للاستثمار في السوق الجزائرية ونقل التكنولوجيا المتطورة في المجالات الطاقوية، وهو ما تحتاجه البلاد لتطوير عمليات التنقيب والاستكشاف وكذا استغلال الغاز الصخري. ولفت مبتول في ذات الشأن إلى عدم تقدم الشركات الكبيرة للاستثمار في الجزائر، مما يقلص فرص كسب الخبرة، مثل انسحاب الصين على مستوى مصفاة أدرار، في الوقت الذي تدعم سوناطراك كل وحدة حاليا بتكاليف إضافية.

وأكد ذات الخبير أن الجزائر لن تتوقع تدفق الاستثمار الأجنبي مع القانون الحالي للتنقيب في الخارج وخاصة الغاز غير التقليدي الذي يتطلب تقنيات متقدمة من خلال الحفر الأفقي الذي تتحكم فيه بعض الشركات، وكذا البحوث الحالية التي تركز علي تقنيات مكافحة التلوث، في إشارة منه إلى أن تعديل قانون المحروقات خطوة  ضرورية  وإيجابية للاقتصاد الوطني بالنظر لاحتياطي الجزائر الهام من الغاز الصخري الذي يصنف في المرتبة الرابعة عالميا، إلا أن سوناطراك يضيف مبتول- لا تملك القدرات التكنولوجية لإنتاج هذه الطاقة.

مريم س

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات