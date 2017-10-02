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بوتفليقة جمّد التنقيب عنه وأويحيى أعاد الجدل حوله

هل تستخرج توتال الفرنسية الغاز الصخري من صحراء الجزائر؟

  02 أكتوبر 2017 - 19:40   قرئ 48 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
هل تستخرج توتال الفرنسية الغاز الصخري من صحراء الجزائر؟

 نشرت الشركة النفطية الفرنسية  توتال  شهر مارس 2015 عبر موقعها الإلكتروني خريطة لأهم المواقع التي تنوي استخراج الغاز الصخري منها، من بينها منطقة تيميمون في الجزائر التي ستستخرج منها ـ حسب موقع الشركة- 5 مليون متر مكعب يوميا بداية من 2017، وتزامن ذلك الإعلان مع موجة احتجاجات رافضة لاستغلاله في ولايات الجنوب الجزائري.

 

ذكرت  توتال  النفطية الفرنسية آنذاك في خارطة ضمت أسماء كل المناطق التي تمارس فيها نشاطات متعلقة باستخراج الغاز الصخري، اسم مدينة تيميمون بولاية أدرار التي تقوم فيها الشركة بأعمال من هذا القبيل، وجاءت حسب الخريطة الواردة في موقع شركة توتال باللون الأخضر الذي يعني أنها في طور الإنجاز والتطوير والإنتاج، حيث ستستخرج حسب المعلومات الواردة من موقع تيميمون 5 مليون متر مكعب يوميا بداية من سنة 2017، فهل باشرت شركة الطاقة الفرنسية هذا المشروع الذي عاد الجدل عنه بعد تصريحات الوزير الأول أحمد أويحيى في أول خرجة له أول أمس من وهران، أين دعا لتعديل قانون المحروقات تحسينا للمداخيل. وقد سبق أن نفت توتال قيامها باستخراج الغاز الصخري بصحراء الجزائر، وتكذيب السلطات الفرنسية لوجود أي مفاوضات مع الجزائر لإبرام اتفاقية حول التنقيب واستغلال الغاز الصخري على الأراضي الجزائرية، وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية إن ملف الغاز الصخري غير مطروح للنقاش ضمن الملفات المطروحة للنقاش بين البلدين في تلك الفترة، وجاء الرد بعد المعلومات التي نشرتها بعض الصحف الفرنسية والتي تحدثت عن قرب إبرام اتفاقية بين البلدين للبحث والتنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء الجزائرية، في وقت أكّد فيه يوسف يوسفي وزير الطاقة خلال تلك الفترة عدم تراجع الحكومة عن استغلال هذا الأخير والاستمرار في عمليات استكشاف الغاز الصخري خلال المرحلة القادمة، وكشف عن توسيع عملية الاستكشاف لتشمل ولايات أخرى في غرب وشرق البلاد، في وقت شهدت مناطق في الصحراء الجزائرية مواجهات بين محتجين رافضين لاستغلال الغاز الصخري مع مصالح الأمن، مما جعل الجيش الوطني الشعبي يتدخّل لفك الاشتباكات بين المحتجّين، كما تم تنظيم مسيرات عبّر من خلالها مواطنون عن تمسّكهم برفض استخراج الغاز الصخري بالجزائر. ويشار إلى أن الرئيس بوتفليقة قرر وقف التنقيب عن الغاز الصخري بعد موجة الاحتجاجات المعبرة عن هذا التوجه في عين صالح، حيث قال الرئيس في 2015 إن استغلال الغاز الصخري ليس وارادا في الوقت الراهن بالجزائر.

زين الدين.ز

 

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