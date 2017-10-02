حسب قانون المالية 2018

احتياطي الصرف يفقد 20.8 مليار دولار مع نهاية 2020

توقعت الحكومة في مشروع قانون المالية التمهيدي 2018 تراجعا محسوسا لاحتياطي الصرف الذي يرتقب أن يفقد وفق التوقعات الجديدة للحكومة 20.8 مليار دولار ما بين نهاية 2017 و2020.

توقعت الحكومة بلوغ احتياطي الصرف 97 مليار دولار نهاية السنة الجارية، مقابل 105 مليار دولار في جويلية و102 مليار دولار في سبتمبر، حيث تتوقع استمرار انخفاض مستوى الاحتياطي خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ يرتقب بلوغ ناتج الاحتياطي 85.2 مليار دولار في 2018 ثم 79.7 مليار دولار في 2019، و76.2 مليار دولار في 2020. ويرتقب ان يفقد احتياطي الصرف قرابة 11.9 مليار دولار ما بين 2017 و2018، بعد أن كان الاحتياطي يقدر بـ 114.1 مليار دولار مع نهاية 2016، ويتضح أن الاحتياطي يتأثر بعدة عوامل من بينها تقلبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار والأورو، فضلا عن مستوى عجز ميزان المدفوعات، وعوامل أخرى متصلة بالأداء الاقتصادي ونسبة التضخم ونسب المردودية والربحية للمبالغ الموظفة على شكل سندات خزينة أمريكية وسندات سيادية منها الأوروبية، بعد أن بلغ مستويات قياسية نهاية سنة 2013، حيث سجل احتياطي الصرف تراجعا في سنة 2014 إلى 178.9 مليار دولار ثم إلى 144.1 مليار دولار في 2015، و يلاحظ ان توقعات الحكومة تغيرت بصورة كبيرة مقارنة بتوقعات حكومات عبد المالك سلال وعبد المجيد تبون، حيث سبق للحكومة أن أكدت عدم تراجع الاحتياطي تحت سقف 100 مليار دولار، ففي فترة حكومة عبد المالك سلال اعتمد معدو مشروع قانون المالية 2017 على معطيات تؤكد عدم انخفاض الاحتياطي تحت سقف 100 مليار دولار، ونفس المقاربة اعتمدت من قبل حكومة عبد المجيد تبون.