فرض رسم على متعاملي النقال في مشروع قانون المالية 2018

نحو الزيادة في تسعيرات المكالمات الهاتفية وباقي الخدمات

يتجه متعاملو الهاتف النقال إلى الزيادات في تسعيرات المكالمات الهاتفية والخدمات بداية من 2018، بعد أن أدرجت الحكومة في المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة الجاريةاستحداث رسم على نشاط التوسيع بالجملة للتعبئات الإلكترونية للأرصدة الهاتفية نسبته 0.5 بالمائة تقتطع من رقم أعمال متعاملي الهاتف المحمول وهي نفس النسبة المقترح اقتطاعها أيضا من رقم أعمال سلطة ضبط البريد والاتصالات.

سيتم توجيه هذه الموارد حسب ما تضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية، لفائدة صندوق استعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقد يواجه متعاملو الهاتف النقال رفض سلطة الضبط -في حال اتخاذها هذا القرار-رفع اسعار الخدمات كما حدث سنة 2017 عندما حاول بعضهم رفع تسعيرات المكالمات سرعان ما قابلتها سلطة الضبط بالرفض القاطع. لكن

وقد تضمن قانون المالية الذي سيعرض اليوم أمام مجلس الوزراء قبل عرضه على غرفتي البرلمان للمناقشة، زيادات في الرسوم على عدد من القطاعات، ما يؤدي حتما إلى الزيادة في أسعار الوقود وفرض ضريبة على الثروة ورسم على التبغ وآخر على الخمور وفرض رسم على رقم أعمال متعاملي الهاتف النقال، إلى جانب اقتطاع نسبة من عمليات الاستيراد لدعم نظام التقاعد فيما تم إعفاء الشعير، الذرة وأغذية الأنعام من الرسم على القيمة المضافة علاوة على إجراءات ستشدد الرقابة على عمليات البيع بوساطة الموثقين وفرض عقوبات على التأخر في إدماج المنتوج الوطني في تركيب السيارات وكذا الزيادة في غرامة على مالكي الأراضي لعدم استعمالهم العقارات المخصصة للقطاع الصناعي، إلى جانب اقتراح باستحداث إمكانية إصدار السندات السيادية التساهمية المعروفة بالإسلامية.