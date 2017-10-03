تراوحت بين 3 و35 مليون رغم تسهيلات الحكومية للمصانع

ارتفاع جنوني لأسعار السيارات المركّبة محليا بعد إلغاء كوطة الاستيراد

عرفت أسعار السيارات الجديدة على مستوى الوكلاء المعتمدين الممثلين لمصانع تركيب السيارات ارتفاعا معتبرا غير مبرر بلغت حتى 35 مليون تزامنا مع تصريحات وزير التجارةمحمد بن مرادي بإلغاء رخص استيراد السيارات خلال السنة الجارية رغم الامتيازات الجبائية والضريبية التي استفادت منها هذه المصانع.

طبقت مصانع تركيب السيارات زيادات جديدة في أسعار السيارات المركبة محليا خلال الأيام الأخيرة، أين تراوحت الزيادات التي عرفتها مختلف العلامات بين 3 و35 مليون سنتيم، حيثأعلن مجمع سوفاك عن زيادات تتراوح ما بين 20 و35 مليونا على سياراته المركبة بمصنع غليزان، أما رونو الجزائر فقد أعلنت عن زيادات تراوحت ما بين 03 و10 ملايين علىسيارة سامبول الجزائرية، كما أعلن مجمع طحكوت بدوره عن زيادات تتراوح ما بين 04 و11 مليونا على مركباته المصنعة بتيارت، في حين أعلنت كيا الجزائر عن زيادات بلغت20 مليون على سيارتها بيو المركبة محليا في الوقت الذي فتحت فيه باب الطلبيات لسيارات بيكانتو التي تتراوح أسعارها بين 189 و235 مليون. ويأتي ارتفاع أسعار السيارات المركبة محليا غير المبرر رغم التسهيلات الكبيرة التي منحتها الحكومة لهؤلاء من إعفاءات ضريبية تضعها في أريحية معتبرة رغم ارتفاع سعر الأورونسبيا وهو ما استغله الوكلاء لتبرير زيادات تصل إلى 35 مليون على المركبة في الوقت الذي تدين فيه الخزينة العمومية بما لا يقل عن 8.24 مليار دينار خلال 5 أشهر الأولى للسنةالجارية، وجهت لاستيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات SKD ، حيث أكد بيان لوزارة الصناعة أن استيراد مكونات skd موجهة لفرع الصناعة الميكانيكية على غرارجرارات وحافلات وسيارات سياحية ومركبات نقل البضائع بلغ ازيد من 473 مليون دولار في 2016 مقابل 81 مليون دولار في 2015، كما ارتفعت هذه الواردات إلى أزيد من 815مليون دولار خلال الأشهر الـ5 الأولى من سنة 2017، واستنادا إلى التقرير الذي أنجزته وزارة الصناعة، فقد بلغت الأموال غير المحصلة للخزينة العمومية الناجم عن استيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات SKD المعفية من الحقوق الجمركية بمقتضى أحكام قانون المالية 2010 ما قيمته 13 مليار دينار جزائري في 2016 و مبلغ 82ر6 مليار دينار في2015، وبلغت خلال الأشهر الـ5 الاولى من العام الجاري 8.24مليار دينار، وعلى أساس هذه الدراسة وجهت الوزارة سلسلة من التوصيات المتمثلة بالخصوص في وضع شروطالاستفادة من جهاز CKD / SKD والمتعلقة أساسا بالاستثمار وتوفير مناصب الشغل، كما تم ايضا اقتراح تحديد مدة الامتيازات الضريبية التي يتم منحها حاليا لمدة غير محدودة الاجلوبالأخص اخضاع تجديد امتيازات نظام CKD . SKD بتصدير جزء من الإنتاج و تشير نفس الدراسة إلى أنه من الضروري وضع ألية متابعة ومراقبة متعددة القطاعات تتكون منوزارتي الصناعة و المالية. للإشارة فقد أمر وزير التجارة السابق أحمد عبد الحفيظ ساسي، بفتح تحقيق مستعجل حول الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات المركبة بالجزائر رغم الامتيازات الجبائية التي تحظى بها دونعرض نتائجه.