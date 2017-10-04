أكثر من 10 آلاف عامل غير مصرح به لدى صناديق الضمان

أزيد من 11100عامل غير مصرح بهم لدى صناديق التأمين الاجتماعي تم إحصاؤهم خلال عام 2016 حسب ما كشف عنه مسؤول مراقبة شروط العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد يتاقان.

وأوضح ممثل الوزارة الوصية للإذاعة أن مفتشي العمل نفذوا 250ألف زيارة لمواقع العمل خلال نفس الفترة مست أكثر من 3 ملايين عامل.

وأبرز مراد يتاقان أنه وبفضل تدخل مفتشي العمل عبر مختلف ولايات الوطن تمت تسوية وضعية 6520عاملا مضيفا أن عدم التصريح بالعمال لدى صناديق التأمين الاجتماعي يؤدي حتما إلى عدم تحصيل الاشتراكات ما سيؤثر سلبا على عملية تمويل الصناديق وحرمان العمال من منحة التقاعد، وقدر المتحدث عدد المخالفين ب 3464مستخدم أغلبهم من القطاع الخاص سيما في المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا التي تشغل أقل من 10عمال فيما لا تسجل مثل هذه المخالفات في القطاع العمومي الذي يصرح بعماله، وبخصوص اليد العاملة الأجنبية التي تشتغل في قطاع البناء والأشغال العمومية وغير المصرح بها كشف ضيف الثالثة عن وجود 1710عامل من مختلف الجنسيات أغلبهم صينيين تم إحصاؤهم خلال السداسي الماضي.