فنزويلا تقترح آلية جديدة لتحديد أسعار النفط

اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، على الدول المنتجة للنفط، إنشاء سلة عملات مختلفة لتحديد سعر الذهب الأسود في الأسواق العالمية.

وخلال مشاركته في فعاليات "أسبوع الطاقة الروسي"، المنعقد في موسكو الأسبوع الجاري، قال مادورو: "فنزويلا بحاجة لاستخدام سلة عملات عند بيع النفط. يجب وضع طريقة لبيع نفطنا على أساس الأبعاد الإقليمية، وسلة عملات، تتضمن اليوان الصيني والروبل الروسي واليورو والدولار".

كذلك أكد الرئيس الفنزويلي أن تمديد اتفاق فيينا النفطي يعد مسألة مهمة للغاية. كما دعا مادورو إلى تفعيل آلية لمراقبة تذبذب أسعار النفط، وذلك لمنع المضاربات في هذا السوق الحيوي من الاقتصاد العالمي.